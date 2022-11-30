英國將付9.4億元　換取中廣核退出核電項目

英國商業、能源和工業戰略部（BEIS）11月29日發表聲明稱，英國政府正在讓中廣核集團退出核電項目塞茲韋爾C（Sizewell C）。中國駐英國大使館表示，尊重中方企業的決定，同時希望英方為在英中國企業提供公平公正的營商環境。



英國政府將向中廣核支付逾1億英鎊（約9.4億港元），以便後者退出英國總預算為200億鎊的賽茲韋爾C核電項目，目的是減少中國參建設英國基礎設施。

俄衛網11月30日引述英國能源部門表示：「英國政府對塞茲維爾C核電站的投資將支持該項目的繼續發展。這筆投資還允許中國廣核集團退出該項目。」

根據聲明，倫敦計劃在該項目上投資6.79億英鎊（約63億港元），佔開發成本的50%。這將與法國電力巨頭——法國電力公司（EDF）在塞茲維爾C核電站的投資金額相當。

塞茲維爾C核電項目將是30多年來英國首個由國家直接投資的新核電站。

中國駐英國大使館發言人表示：「我們注意到有關企業簽署了協議，我們尊重中方企業的決定。作為原則，我們歷來反對任何針對中國企業的歧視性做法，希望英方為在英中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。」

2016年，中廣核與法國電力集團以及英國政府簽署一攬子協議，計劃新建三座位於英國境內的核電站，即欣克利角C、塞茲維爾C和布拉德韋爾B。依照當時簽訂的投資協議，欣克利角C與塞茲維爾C兩個項目總投資額為380億英鎊，中廣核則分別持股為3.53%和20%。

塞茲維爾C核電項目計劃建設兩座歐洲壓水堆（EPR），總裝機容量320萬千瓦，預計將為600萬戶家庭供電。英國政府今年年中正式決定，從中廣核手中收購塞茲維爾C核電站項目佔比20%的股份。欣克利角C核電站目前正在建設中，中廣核仍是該項目的合作夥伴。