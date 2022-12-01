英女王侍女歧視爭議　對話曝光狂問非裔「你從哪來」　王室尷尬

英國王儲威廉王子偕妻子凱特出訪美國之際，王室卻再捲入種族歧視爭議，英女王生前的83歲資深侍女、威廉教母赫西（Lady Susan Hussey）11月29日在白金漢宮活動上狂問一位非裔賓客「你從哪裏來」，詳細對話流出後引發熱議，不但赫西辭職兼道歉，威廉王子也發聲指「不能接受」。



自英國王室的安德魯王子（Prince Andrew）1960年出生後，赫西便開始擔任英女王的侍女（Lady-in-Waiting），至今超過60年，是受王室成員信任的人物，也是威廉王子的教母（godmother）。

在菲臘親王2021年4月的葬禮上，赫西是陪伴英女王前往出席的人，也被稱為對英女王「最忠心的侍女」。但在2022年11月29日白金漢宮活動上，她與賓客兼慈善組織負責人富拉尼（Ngozi Fulani）的對話，令王室再次捲入風波。

英國威廉王子的教母赫西（Susan Hussey，左）在2018年6月20日出席雅士谷賽馬場舉行的皇家賽馬會活動。 （Getty Images）

富拉尼30日在Twitter發文指，在到場約10分鐘後，赫西步向她，撥開她的頭髮以看她的名牌，然後出現了令她「情緒複雜」的場面。她刊出了兩人的對話：

赫西：你從哪裏來？

富拉尼：Sistah Space（慈善組織名字）。

赫西：不是，你是從哪裏來？

富拉尼：我們總部在哈克尼（Hackney，倫敦東部一個區域）

赫西：不是，你來自非洲哪部份？

富拉尼：我不知道，他們沒有留下紀錄。

赫西：嗯，你一定知道你來自哪裏，我在法國待過一段時間。你從哪裏來？

富拉尼：這裏，英國。

赫西：不是，但你是什麼國籍？

富拉尼：我在這裏出生，是英國人。

赫西：不是，但你真正是來自哪裏，你們的人來自哪裏？

富拉尼：「我們的人」，女士，是什麼？

赫西：啊我知道要讓你說出你來自哪裏，是考起我。你何時第一次到這裏？

富拉尼：女士！我是英國公民，我父母50年代來到這裏，當時......

赫西：啊我知道我們最終會說到哪裏了，你是加勒比人！

富拉尼：不是的，女士，我是非裔，有加勒比血統和英國國籍。

赫西：啊那麼你是來自……

富拉尼事後向英國《獨立報》（Independent）表示，自己對赫西的言論感到震驚，並認為這個問題大於個人，而是制度上的種族歧視。

王室過去已曾捲入種族歧視風波，包括哈里王子妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）曾公開控訴有王室成員擔憂其兒子阿奇（Archie）的膚色「有多黑」，王室一直希望息事寧人，但如今「貼身侍女」鬧出的爭議，令王室再蒙陰影。

事件也令曾指「王室不是種族主義者」的威廉王子陷入尷尬境地，尤其是發生時機正值他與王儲妃凱特出訪美國之旅，他的發言人稱對事件感到失望，指有關言論不可接受，稱種族歧視亦在英國社會沒有立足之地，涉事人物即時辭去工作是正確做法。