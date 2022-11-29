英國王室︱威廉凱特30日將訪美國　出席環境獎頒獎典禮

英國王儲威廉王子（Prince William）和威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），11月30日將到美國進行三天訪問。



這是威廉和凱特時隔八年訪問美國，也是兩人在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）去世後首次出國訪問。

英媒報道，威廉和凱特此行將到波士頓，主要是為了出席由威廉設立的「為地球奮鬥」（Earthshot）環境獎頒獎典禮。

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威廉和凱特還會參觀甘迺迪總統圖書館和博物館，並在那裏會見甘迺迪的女兒、現任美國駐澳洲大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）。

威廉和凱特此次訪美更受關注，原因是在威廉和凱特到訪的幾天之後，威廉的弟弟哈里王子和妻子梅根將出席一個星光熠熠的頒獎典禮，一部關於哈里王子和梅根的紀錄片將在美國串流媒體播放平台Netflix播放，而哈里料將大揭王室內幕的自傳Spare將在明年1月發行。

威廉和凱特上一次訪問美國是在2014年11月，當時他們是時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）在白宮的座上賓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

