英國王室捐出公眾致敬英女王的柏靈頓熊玩偶

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月逝世後，很多人到白金漢宮和溫莎堡悼念，留下鮮花、卡片和信件致意。曾在女王登基白金禧時與她拍短片的柏靈頓熊（Paddington Bear）成為民眾的念想，很多柏靈頓熊玩偶也「安坐」花海之中。



白金漢宮（Buckingham Palace）宣布捐出一千多隻柏靈頓熊玩偶作慈善用途。

白金漢宮發布王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）與這批玩偶的合照。照片攝於10月13日，她在克拉倫斯宮的客廳（Morning Room）內，在玩偶「簇擁」下拍下這張笑容滿面的照片——而64年前的這一天，也是第一本柏靈頓熊繪本出版的日子。

白金漢宮稱，這批玩偶由近200名義工協助收集。它們在進行專業清潔後已送到一間名為Barnardos的兒童慈善機構。機構會為它們物色新主人，望為數以百計兒童帶來歡樂和安慰。

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有報道稱英女王慶祝登基白金禧時，因健康狀況未能出席其中一個活動環節，於是王室發布一條她與柏靈頓熊一同吃下午茶的影片。片中柏靈頓熊說自己會在帽子內藏一份三文治，以防自己肚餓，女王說自己也會這樣，然後從她的手袋內拿出一份三文治。片段相當有趣，盡顯女王的幽默感。