有片︱墨西哥22歲選美佳麗突然抽搐倒地　咪高峰漏電釀禍

撰文：成依華
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墨西哥22歲選美佳麗維克托（Andrea Granados Victor）11月27日參加薩瓦約小姐（Miss Sahuayo）選美比賽時出現驚險一幕，台上咪高峰意外漏電，令她拿起咪高峰後隨即觸電，繼而倒地，幸無大礙。片段在網上熱傳。

《紐約郵報》指，維克托27日在墨西哥米卻肯州（Michoacan）參加比賽，穿起滿佈羽毛的民族服裝現身舞台，然後用右手拿起咪高峰，豈料便發生意外，她後退數步，身體抽搐似是極力想掙脫咪高峰，至後來倒地。工作人員隨即衝上台，現場司儀叫道「她觸電了！她觸電了！」

▼維克托在舞台觸電倒地的影片▼

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維克托抓着咪高峰的手因而燒傷，幸好她沒有嚴重受傷，在休息一會兒及接受醫護人員檢查後，她重新上台。

事後她在Facebook發文笑道「我『充電』完回來了—真的，哈哈哈。」又指「我想向大家說在接受一些醫療檢查後，我能說我感覺良好，感謝主，除了燒傷外沒有別的。」她並在Facebook上傳了自己重新上台的影片。

▼維克托重新上台的影片▼

這並非首次出現舞台觸電意外，韓國女團BLACKPINK在10月舉行美國演唱會期間，成員Jennie也被指曾因耳機漏電問題，一度在台上嚇得尖叫及蹲下。

▼Jennie被指在舞台遇上耳機漏電問題▼

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