跨性別少年獲選美冠軍　將參加美國小姐初選　照片曝光引熱議

美國新罕布什爾州（New Hampshire）近期舉辦選美比賽，最終由一名19歲的跨性別少年布萊恩（Brian Nguyen）奪冠，成為史上首位晉級「美國小姐」（Miss America）初賽的跨性別人士；這場賽果在網絡上引起廣泛討論，有人恭喜他開創歷史，也有人表示不認同，認為剝奪生理女性的權利。



《Sportskeeda》報道，新罕布什爾州的大德里區（Greater Derry）最近舉辦選美比賽，在眾多佳麗中，以女性裝扮但擁有男兒身、19歲的「跨性別」少年布萊恩奪冠，成為「2023大德里小姐」（Miss Greater Derry 2023）。

「跨性別」少年布萊恩贏得選美冠軍：（按圖了解）

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「大德里小姐」屬於「美國小姐」城市初賽，等於布萊恩未來將有機會代表新罕布什爾州，角逐美國小姐后冠；而其同樣也是該州的獎學金計劃，為當地17~24歲女性提供獎學金，表彰她們在學業、才能、性格、社區服務等方面的傑出表現。

布萊恩在獲獎後，興奮的在IG上發文，「沒有任何語言可以描述有機會為我的社區服務，並首次代表我的社區角逐新罕布什爾州小姐的感覺。我很榮幸成為2023年大德里小姐，很高興向您展示我所擁有的一切，這將是驚人的一年。」

不過，當地的選美結果公布後卻引起正反兩極評價；有網友狠酸：

．「這太恐怖了，真無法接受」

．「這太瘋狂了，美國小姐甚至不用是女人」

．「這等同剝奪生理女獲獎的權利。」



也有網友大力支持：

．「實至名歸！」

．「妳超有勇氣，等不及在決選為妳加油了」

．「歡迎來到姊妹的世界」



事實上，布萊恩有是一名社運人士，曾發起 #QueensAreEverywhere 社運活動，鼓勵身陷低潮的年輕人「培養自信、發揮潛力、決定自己的命運」，他在TikTok上更累積了4.3萬粉絲。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】