烏克蘭｜美俄先後釋出善意　普京對談判持開放態度

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作）對與華盛頓談判持開放態度，但俄方之前與美國、北約和歐安組織（OSCE）談判的嘗試均未成功。



俄衛網2日引述佩斯科夫對記者說：「俄羅斯聯邦總統對為確保我國利益進行談判一向持開放態度，以前如此，現在也依然這樣。」

他稱普京在發動對烏特別軍事行動之前曾嘗試與美國、北約和歐安組織啟動談判，但對方並未展示出談判意願。

美國總統拜登（Joe Biden）12月1日稱如普京有意在烏克蘭停戰，他已準備好與對方會談，惟現時未有即時接觸的計劃。

另一方面，美國務卿布林肯（Antony Blinken）2日接受法國電視二台採訪時稱，美方願看到普京有開展外交和對話的真正意願，但暫時他所做的完全相反。布林肯說，「如俄方持認真態度，那麼對話總是可能的」。

他補充說：「（烏克蘭總統）澤連斯基（Volodymyr Zelensky）已提出過自己的和平解決方案。一切都取決於普京。」

二十國集團（G20）峰會期間，澤連斯基提出10點和平方案，並稱不會有甚麼第三份明斯克協議。佩斯科夫評論稱，這種言論「完全證明」基輔不願意進行談判。