馬來西亞首相安華兼財長　專家：確立強勢地位抗衡巫統壓力

馬來西亞希望聯盟過去在野時，多次主張首相不應兼任財政部長職，以避免利益衝突及貪腐濫權，但在星期五（12月2日）公布的內閣名單上，新首相安華（Anwar Ibrahim）出人意料地兼任財長。分析認為，這可能是安華要確立強勢領導地位，以在多黨聯合政府中抗衡壓力的舉措之一。



馬國政治學者潘永強接受《聯合早報》訪問時指出，安華兼任財長有利於掌握資源，鞏固他自己、人民公正黨以及希盟在團結政府中的地位，進而抗衡巫統的壓力。

馬國拉曼大學政治與媒體系講師劉惟誠也認為，安華不願讓巫統掌管財政部，但公正黨又無適當人選出任財長，因此只能由他兼任。

劉惟誠對安華兼任財長感到意外，他認為財長一職是安華與巫統的交換條件，即同意委任有爭議的巫統主席扎希德（Ahmad Zahid Hamidi）為副首相，但財政部必須由希盟掌握。

他說：「扎希德當副首相的條件可能就是巫統須讓出財長職，但公正黨沒有適當人選，安華肯定也不想用（前財長）林冠英或民主行動黨的其他人，因為馬來社會對他們的觀感不好。雖然（前財長）扎夫魯是人才，但他是巫統人……安華只能自己先兼任財長。」

安華星期五宣布內閣名單後被記者詢問為何兼任財長時解釋，這是為了讓新政府在最初階段重獲商家和投資者的信心，以提振國家經濟。

安華還宣布設立顧問團，為內閣提供諮詢與建議。顧問團以國家石油公司顧問哈山瑪利肯為首，他們不領薪資。

安華說：「我不傾向（兼任財長），但我要從一個能給本地商家和外資信心的方式起步。在初步階段，先讓我（兼任財長），再由成熟的團隊，即財政部秘書長和公務員，以及不會加重政府財務負擔的顧問團來輔助我。」

除了首相兼任財長引起爭議，貪腐官司纏身的扎希德出任副首相也引起議論紛紛。

劉惟誠認為，這相信是安華為了確保團結政府穩定的無奈之舉。 「如果扎希德不當副首相，巫統可能四分五裂；在來臨的巫統黨選中，扎希德可能敗選。如果他不能蟬聯黨主席，而是由之前堅持不與希盟合作的（前首相及巫統副主席）伊斯邁爾（Ismail Sabri Yaakob）或（國防部前高級部長）希山慕丁（Hishammuddin Hussein）當選，聯合政府就有可能倒台。」

他說，安華眼下最重要的是維持政府穩定，至於讓扎希德入閣會掀起怎樣的輿論，已不是安華首要關注的問題。

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