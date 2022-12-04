新加坡防長：美國應加強與亞洲經濟聯繫

美國在亞太地區的軍事力量確保了區域的穩定，美國也應加強與亞洲的經濟聯繫。

新加坡國防部長黃永宏醫生12月2日至4日期間到美國加州錫米瓦利（Simi Valley）出席第九屆列根國防論壇（Reagan National Defense Forum）。他在主題為「我們的戰略優勢：與盟國和夥伴的合作」的專家討論會上發出呼籲。



他說：「我認為美國作為穩定力量在亞洲增加軍事力量是出自正義……美國可以做更多的加強聯繫，像過去一樣建立一套水漲船高的經濟框架。」

黃永宏也在致辭時重申新美兩國良好和長久的國防關係，以及新加坡對美國繼續參與亞太地區事務的支持。

出席同討論會的包括美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）、芬蘭國防部長凱科寧（Antti Kaikkonen）、帕蘭蒂爾科技公司（Palantir Technologies）聯合創辦人和首席執行官卡普（Alexander Karp）和美國南方司令部指揮官理查森（Laura Richardson）。

黃永宏也同美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）、印太司令部指揮官阿奎利諾（John Aquilino）、國家安全局局長兼網戰司令部指揮官中曾根（Paul Nakasone）和前防長埃斯珀（Mark Esper）舉行雙邊會議，也會見了前防長帕內塔（Leon Panetta）以及參議院和眾議院軍事委員會成員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

