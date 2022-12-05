法國剛與美國討價還價　韓媒：韓代表團會就《通脹削減法》赴美

撰文：房伊媚
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韓媒12月4日引述韓國產業通商資源部的消息稱，由韓國政府成員和國會議員組成的聯合代表團會於12月5日抵達美國首都華盛頓，與美方討論美國的《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）。

韓聯社網站12月4日引述韓國政府消息稱，韓國代表團前往美國，與美方討論《通脹削減法》對韓國電動汽車構成的歧視問題。韓國代表團將與美國參議院財務委員會、眾議院稅收委員會所屬議員討論修訂《通脹削減法》的問題。

報道指，韓國代表團會基於韓國政府11月4日和12月3日向美方提交的意見，來與美方討論可消除韓方憂慮的措施。

內文提及，韓國代表團將請求美方在制定《通脹削減法》實施細則的過程中，充分考慮韓國政府和企業的意見，以確保在美投資的韓企能享受最大程度的減稅優惠。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月30日至12月2日訪問美國時，與美國總統拜登（Joe Biden）討論美國的《通脹削減法》（Inflation Reduction Act）。法國12月2日指，雙方的討論有重大突破。韓國與法國一樣，擔憂《通脹削減法》對國產貨品造成負面影響。

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