北京指美國以《通脹削減法》逼迫歐洲才是經濟脅迫

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）12月2日同歐盟舉行「第四輪美歐中國問題高層對話」，指責中方「經濟脅迫」。中國外交部發言人毛寧5日表示，中方堅決反對美歐干涉中國內政，對中國污衊抹黑。



毛寧12月5日主持例行記者會。澎湃新聞記者提問，據美國國務院網站消息，12月2日，美國常務副國務卿舍曼同歐盟對外行動署秘書長薩尼諾舉行第四輪美歐中國問題高層對話，強調共同維護《聯合國憲章》中心地位，指責中方「經濟脅迫」，並在一些中國內政問題上發表不實指責。發言人對此有何回應？

「中方堅決反對美歐干涉中國內政，對中國進行污衊抹黑。」毛寧稱。

毛寧稱，美歐強調維護《聯合國憲章》中心地位，但正是美國和一些歐洲國家無視《憲章》明確規定的和平解決國際爭端、不干涉內政等原則、以人權為藉口干涉中國內政，甚至對伊拉克、敘利亞等主權國家大打出手。

毛寧還指出，說到經濟脅迫，美國公然脅迫其他國家，不得使用中國企業的設備，不得同中方開展合作，這才是經濟脅迫。美國推出「晶片與科學法」，聯合盟友對中國搞經濟霸凌，強制推動「脫鈎斷鏈」，這才是經濟脅迫。美國以通脹削減法迫使歐洲企業將生產線轉移至美國，這才是經濟脅迫。

毛寧強調，作為國際社會負責任的一員，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，這一點國際社會有目共睹。美歐合作不應針對第三方，更不應拿中國說事兒，挑動對抗。美歐都是國際重要力量，應當本着負責任的態度，多做有利於世界穩定與繁榮的事情。