習近平今訪沙特　媒體多稱兩國靠攏互惠互利　專家：美國一手促成

路透社引述沙特通訊社12月6日稱，中國國家主席習近平12月7日至9日出席中阿峰會，並對沙特阿拉伯國事訪問，7日料抵沙特首都利雅得。多國媒體對此評論，多認為兩國關係變得密切是互惠互利，不論在經貿或外交方面。



聯合早報：沙特決心與北京搞好關係

文章引述評論指，美國是沙特首選合作對象，但2018年流亡異見記者卡舒吉被殺一事導致美沙關係惡化，並因俄烏戰爭及石油輸出國組織（OPEC）石油政策令關係進一步緊張。

同時利雅得正制定新外交政策，以便在各國減少依賴該國出產的烴（hydrocarbon，又稱碳氫化合物）之際，促進經濟轉型。

沙特阿拉伯與美國關係正逢低谷，沙特在此時接待習近平，使伙伴關係多樣化，以符合經濟和安全利益。

圖為2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20峰會會面並握手。（Reuters）

阿媒：中國侵蝕美國在波斯灣地區地位

美國普林斯頓大學近東研究教授海克爾（Bernard Haykel）在阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）撰文，稱習近平到訪沙特標誌兩國關係更進一步，又指中國將自身定位成波斯灣地區關鍵的戰略夥伴推進經濟與軍事合作，以及它侵蝕美國在該區身為政治掮客的地位。

文章提及中國在沙特的軍事參與愈見深入，包括開採鈾礦，以及參與彈道導彈及無人機生產等，又點明沙特在貿易上以石油向中國換取電子產品以及其他商品的互利關係，指出對華關係對沙特愈趨重要。

美沙關係自小布殊時期起，在數任美國總統之間走下坡，及後拜登（Joe Biden）上場更令兩國轉而交惡，長期盟友關係已不復再。對正尋求經濟多元化的沙特而言，靠攏中國亦合乎預期，甚至是美國一手促成的。他估計習近平在沙特會受到熱烈歡迎，並獲得豐厚回報。

圖為2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20峰會會面並握手。（Reuters）

路透社：沙特增進與華關係 展示國家之於全球重要性

路透社報道同樣點明沙特接待習近平之際，正值美沙關係處於低谷，此舉表明利雅得決心不顧西方盟友意願，在日漸多極化的全球秩序中前行。文章引述分析稱此舉或令美沙關係更顯緊張，但相信沙特並非蓄意造成。

報道稱沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）專注於建立汽車、武器生產及物流等新產業的經濟多元化計劃，而中國企業的投資及參與可為此提供一大助力。中國貴為沙特的重要經濟夥伴，增進對華關係有助於沙特經營多樣化合作關係，同時向民眾表明沙特對全球各國的重要性。

文章引述沙特外交官指，習近平將獲類似前美國總統特朗普（Donald Trump）2017年到訪時的盛大款待，並同拜登2022年7月旨在修復美沙關係的尷尬訪問行程形成鮮明對比，又預計中國代表團會同沙特等國簽署涉及能源、安全和投資的數十項協議。