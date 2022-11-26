習近平訪沙特概率大　拜登看在眼裏會否一退再退？

中國宣佈與阿拉伯國家召開峰會引起關注。據中國駐杜拜總領事館星期二（11月22日）在官網發布的新聞稿，中國駐杜拜總領事李旭航在21日於杜拜未來博物館舉行的「星河璀璨·逐夢太空」航天主題活動上說，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙特召開，這是中阿（拉伯）關係提質增速的大事件，在中阿關係史上具有里程碑意義。新聞稿未提及峰會的其他細節。

中國外交部在11月4日的新聞稿中稱，李旭航接受阿聯酋媒體專訪時說，此次峰會將涉及中國和阿拉伯國家領導人的面對面交流。首屆中國與阿拉伯國家峰會，中國國家主席習近平親自出席的可能性很高，得以成行的話，將是習近平近七年來首次訪問沙特。

而同時注意的訊息是：據路透社11月17日報道，拜登政府當天裁定，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案中享有豁免權。

習近平訪問沙特可能性很大

今年，已經多次傳出習近平訪問沙特的消息。早在8月時，據英國《衛報》就報道，習近平將於下個星期訪問沙特阿拉伯，如果消息屬實，這將是2020年1月新冠疫情爆發後習近平首次出訪其他國家。當時，外界就予以極高期待。

圖為2017年3月16日習近平在北京人民大會堂會見老國王穆罕默德。（新華社）

雖然消息不實，但顯然也不是空穴來風。而後沙特外交大臣費薩爾親王（Faisal bin Farhan）10月27日與中國外長王毅以舉行中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。費薩爾對阿拉伯衛星電視台表示：「今天的會談是在一個重要的時機舉行，就在中國國家主席預計訪問沙特王國之前。」他補充說，沙特阿拉伯也在為中國和阿拉伯國家之間的首腦會談「做最後安排」。

據中國官媒新華社報道，王毅在會議上表示，「中方高度重視中沙關係發展，將沙特置於中國外交全局尤其是中東地區外交的優先位置」。事實上，習近平曾在4月與沙特王儲穆罕默德通話時說，中國將對深化與沙特的關係置於「優先考量」，並希望打造兩國能源、經貿、高技術等領域「高水平」合作。

此前《衛報》曾報道指，預計沙特阿拉伯將高規格接待習近平，規格可相當於美國前總統特朗普宣誓就職以來首次訪問該國。預計習近平將訪問首都利雅得、港口城市吉達以及正在規劃中的新未來城。這些可能性皆存在。

需要特別注意到，自2016年穆罕默德成為王子掌握大權之後，沙特阿拉伯同中國的關係進一步深化。在新疆、香港國安法等議題上，沙特阿拉伯未發聲，而中方對與卡塔爾斷交、卡舒吉事件等問題上也沒有公開發表評論，似有一種默契存在。更需要看到的是，中國海關總署數據顯示，沙特在10月超越俄羅斯成為中國原油最大的外國供應商。

中國已經是沙特阿拉伯最大的貿易伙伴，最大的石油買家，而近年來中國在地緣政治上重要性更加突顯，對於沙特來說，過去只注重商業，現在則更加註重以戰略眼光看待。而近年來，北京也在採取各種方式，特別是在經濟領域強化了與阿拉伯國家、尤其是與能源富有的海灣國家的關係。

美國總統拜登7月16日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德出席海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。（AP）

拜登緊張 會否一退再退？

值得注意到的是，如果習近平對沙特訪問成行，正好是沙特與長期盟友美國關係緊張之際。

拜登政府日前裁定，穆罕默德在卡舒吉遇害案中享有豁免權。拜登在競選時怒斥沙特和穆罕默德，稱沙特是「被放逐的國家」（pariah）。 但拜登上台以後不得不向現實低頭。

美國司法部在11月17日晚些時候提交的一份法庭文件中表示，由於沙特王儲是沙特的「現任政府首腦」（按：因其最近獲任首相），因此他在卡舒吉遇害案的訴訟中「不受影響」，將免受遇害記者卡舒吉的未婚妻及其所創立的民權組織「眼下阿拉伯世界的民主」的起訴。《華盛頓郵報》報道指出，拜登政府此次是援引所謂「行政權」和「國際法」來保護沙特王儲免於承擔在卡舒吉遇害案之中的法律責任。

這是拜登政府第二次向沙特低頭了。拜登7月15日屈尊抵達沙特西部城市吉達，對沙特進行了為期2天的訪問。拜登曾宣稱絕不與穆罕默德握手，全球媒體都在關注，拜登將以何種方式與這位沙特王儲會面。結果，拜登與穆罕默德會面時，以碰拳代替了握手。

美國媒體挖苦道，這比握手還糟糕，因為只有老朋友相見才用這種隨意的方式。拜登自以為他以美國總統的身份屈尊會見穆罕默德，穆罕默德會感恩戴德，沙特也會承情增加石油產量，以降低美國的通貨膨脹同時打壓俄羅斯。但拜登向沙特低頭換來的是羞辱。沙特非但沒有按照美方希望增加石油產量，反而贊同OPEC增產。10月5日，OPEC+決定自11月起減產石油200萬桶/日，令美國感到措手不及。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達。圖為他在薩拉姆宮與沙特王儲穆罕默德碰拳。（AP）

而後的10月27日，俄羅斯總統普京在出席瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議時談及金磚國家擴員問題，稱俄羅斯支持沙特阿拉伯加入金磚國家。對此，中國外交部發言人汪文斌在28日舉行的例行記者會上應詢表示，作為今年的金磚主席國，中方積極支持金磚國家擴員進程。形勢比人強，面對沙特有可能倒向中俄，拜登不得不再次向沙特低頭，想方設法把沙特拉住。

拜登再次向沙特低頭能不能把沙特拉回來還很難說，但他已經有麻煩了——此舉激怒了部分「人權活動家」和許多美國議員。據路透社報道，拜登政府的決定公布後，卡舒吉的土耳其籍未婚妻堅吉茲17日發布推文稱，卡舒吉「又死了一次」。 拜登之所以不惜撕下全球民主領袖的面紗，當然意在劍指中俄。英國倫敦國王學院教授克里格分析稱：「在與中俄大國競爭中，美國認識到沙特還有其他選擇，因此認為必須不惜一切代價阻止沙特進一步轉向東方。」

在阿根廷G20峰會，沙特王儲穆罕默德開會時坐在普京旁邊，二人有講有笑，又在就座前擊掌及握手。（路透社）

拜登再次低頭能否贏得穆罕默德的歡心，還很難說。穆罕默德毫無疑問並沒有「感念」拜登，在裁定穆罕默德在卡舒吉遇害案中享有豁免權後的第二日，穆罕默德原定於11月19日開始的日本之行被取消，在東京的雙邊商業論壇也被取消。沙特就此事向日方通報，但未說明原因。沙特阿拉伯是日本最重要的能源供應國之一。在11月8日的新聞發布會上，日本內閣官房長官松野博一避免回答有關此次訪問的問題，只說「什麼都還沒有決定下來」。關於新訪問的日期和本次訪問取消的原因並未通報。很顯然，日本緊抱美國大腿，穆罕默德此舉也亦有警告。一定程度上來說，此舉不僅打了日本一巴掌，亦可以理解再一巴掌打在了美國臉上。

拜登上台以後不得不向現實低頭，美國非常緊張沙特正靠向中俄。沙特政府曾聲稱要用人民幣代替美元進行石油結算，不少分析人士認為這只是虛張聲勢。近日，有德國媒體報道，一旦沙特拋棄美元，改用人民幣結算運往中國的石油，就會對其他海灣國家形成示範效應。諸如阿聯酋，伊拉克和科威特等國將會效仿沙特的做法。一旦沙特改用人民幣結算石油，石油美元就將動搖了。因此，美國會想方設法拉住沙特的。一旦沙特倒向中俄，這意味着，美國很可能失去對全球石油的控制，事實上這個趨勢已經在顯現。

目前看來，穆罕默德對拜登的再次低頭還不滿意，拜登是否再向沙特低頭還難說。美國有足夠的資源拉住沙特，但付出的代價將越來越高。此外，沙特即便不加入金磚國家組織，不用人民幣結算石油，也會與中俄保持良好的關係。作為地區大國，沙特正趁美國衰落之際尋找自己的國際空間。遊走於美西方和中俄之間，沙特才能攫取到最大的國家利益。

此外，近年來，北京採取各種方式，強化了與阿拉伯國家、尤其是與能源富有的海灣國家的關係。確實如中國領事館稱，阿拉伯國家與中國的關係「已進入快速發展階段。」今年1月份，中國接待了來訪的海灣國家多個外長，中國是全球第一大原油進口國。卡塔爾還宣佈，與中國達成一項為期27年的液化天然氣供應協議，卡塔爾稱這是在烏克蘭戰爭引發的全球能源危機中，該國所簽訂的有史以來「最長的合同期限」。這個海灣酋長國稱，它還沒有與歐盟達成類似的協議。2014年，中國國家主席習近平承諾，到2023年，中國將與海灣國家的貿易額增加一倍以上。這些都不得不令美國緊張。