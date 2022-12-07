美國白宮幕僚長：拜登或於新年後決定是否爭取連任

美國白宮幕僚長克萊因（Ron Klain）12月5日稱，總統拜登（Joe Biden）可能會在聖誕節和新年假期後，決定並宣布是否參加2024年總統選舉、爭取連任。



克萊因12月5日在《華爾街日報》行政總裁理事會峰會上，發表上述言論。

他表示：「拜登將作出決定，我預料那會是在假期後不久。」

他稱預料拜登會決定再次參選。

美國總統拜登12月1日在白宮會見傳媒。（Reuters）

是否再選 將是一個「家庭決定」

已年屆80的拜登迄今一直避免正式啟動2024年的競選活動，他說他打算參選，但最終決定將取決於他的健康狀況和與家人的討論。他說：「我想我們將在明年年初做出這樣的判斷。」

拜登還說，他一直拒絕正式宣布參選，因為他想避免觸犯選舉條例。宣布參選可能會妨礙他在中期選舉前為民主黨候選人籌集資金的能力，然後再從同樣的捐贈者那裏為連任競選籌集資金。

拜登11月告訴全國廣播公司（MSNBC），他打算競逐第二個任期，並說他得到妻子吉爾（Jill Biden）的支持。他再次提到他的家庭對他的決定起着關鍵作用。

他說： 「我的意圖是我要再次競選。但我是一個非常尊重命運的人，這最終是一個家庭決定（family decision）。我想每個人都希望我參選，但我們會對此進行討論。」