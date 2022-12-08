比亞迪稱因《通脹削減法》暫不在美國銷售電動汽車

中國電動汽車巨頭比亞迪高管稱，該公司因美國實施《通脹削減法》而暫時不考慮在美國銷售電動汽車。



據彭博社星期三（12月7日）報道，比亞迪執行副總裁李柯星期二（6日）說，《通脹削減法》有礙美國電動汽車的普及，希望美國能夠修改一些措辭，至少允許中國供應商參與某些過程。

李柯說：「我們目前不打算在美國賣車，需要再看看接下來的情況。我們將繼續投資於電動校車和電池組件，但在消費汽車方面，我們尚未做出決定。」

作為一家擁有龐大製造能力，並擁有從電池到晶片的垂直整合供應鏈的汽車製造商，比亞迪勢必會因華盛頓降低對華依賴性的努力而受損。

美國總統拜登8月份簽署的《通脹削減法》正推動全球電動汽車生產商在北美生產更多汽車，並幫他們從中國之外採購關鍵礦物材料。

李柯稱，歡迎美國加強自身供應鏈的努力，但《通脹削減法》有礙美國電動汽車的普及，並希望美國能夠修改一些措辭，至少允許中國供應商參與某些過程。

這部法律受到歐洲、中國、韓國和日本汽車製造商和電動汽車電池製造商的廣泛批評。

鑑於消費者對新能源汽車的旺盛需求，比亞迪打算在美國建設一個專門的電池生產基地。李柯說，相關規定要求從與美國簽有自由貿易協定的國家採購原材料，必然不包括中國，這一點很讓人「困惑」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

