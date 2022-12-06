通脹削減法案觸發美歐貿易戰　中國是被交易對象？

美歐圍繞《通脹削減法案》的爭吵近來達到了一定的輿論高峰。在法德經濟部長聯合對美國譴責後，德國財長在接受媒體採訪時再次對美歐貿易爭端升級提出警告，歐洲議會貿易委員會負責人亦表示，歐盟應在未來幾個月內就美國的《通脹削減法案》向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）近日訪問美國的重要議題也是說服美國總統拜登（Joe Biden）在《通脹削減法案》上讓步。

儘管拜登在與馬克龍一起召開聯合記者會時表示，不會因該法案中的本土補貼政策引發歐洲國家不滿而「道歉」，但可以對法案內容進行「微調」，從根本上讓歐洲國家更容易參與（補貼政策）或選擇獨立自主」。

不過白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）的說法卻是拜登政府目前沒有類似的計劃，「對於任何該法案一樣具有歷史意義的立法，都有一個複雜的實施過程，聯邦機構正在積極地推進這一過程。我們不會去特意處理這個過程中的任何『小瑕疵』」，強調不會再以立法程序對此法作修正。

美法關係／拜登與馬克龍：圖為2022年12月1日，美國總統拜登和法國總統馬克龍來到白宮南草坪，出席歡迎馬克龍訪法的儀式。（Reuters）

從美國內部程序來看，今年8月拜登就簽署了國會兩院通過的《通脹削減法案》，已經沒有回頭微調的空間。中期選舉後，重新掌握眾議院的共和黨不太可能會接受民主黨提出的調整方案。拜登要想重新統一參議院民主黨的共識也不容易。

這否是意味着美歐只能在貿易衝突的道路上越走越遠？歐盟一方面同美國交涉，另一方面也在做兩手準備。

POLITICO新聞網歐洲版11月22日援引兩名歐盟高級官員報道稱，歐盟正計劃通過「歐洲主權基金」向歐洲企業提供大量補貼，以對抗《通脹削減法案》中3,700億美元的資金補貼。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月4日在位於比利時布魯塞爾的歐洲學院發表演講，表示歐盟必須採取「再平衡」措施，消除美國大力資助在美國投資環保能源企業所造成的「扭曲」競爭。

近年來美歐貿易糾紛頻發，美歐之間的共識僅限於共同應對中國帶來的挑戰。圖為2021年6月15日，布魯塞爾歐盟總部，美國總統拜登（右）與歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）共同步入會場，準備參加美歐領導人峰會，而如何解決雙方持續17年之久的波音-空客財政補貼紛爭正是此次峰會的重中之重。（Getty Images）

歐盟的對美抗議聲浪很高，目的也並非寄希望於美國立刻改弦更張。

值得一提的是，路透社11月25日報道稱，有匿名法國外交官透露，馬克龍會告訴拜登，「你不能既要求我們在中國問題上幫你，又對我們實施通脹法案」。馮德萊恩12月4日還表示，無論歐洲還是美國，不僅有着相同的氣候目標，而且都對中國崛起感到擔憂，特別是在如晶片等關鍵材料的戰略領域。白宮發言人柯比在馬克龍到訪前的一次簡報電話會議上表示，中國將成為馬克龍訪問期間的「首要議程」。

美歐不可能單純就貿易糾紛談貿易糾紛，中國是牽涉其中的一個複雜因素。

百年未有之大變局下，美國的相對實力在下降，西方世界內部的矛盾正在進入高發期。從美歐數碼稅糾紛在2021年11月達成和解看，美歐之間的糾紛需要談判交易。不同的美國政府對待歐盟的態度不同，導致美歐之間的糾紛結局不同。即便歐盟在貿易上被迫割肉，也會寄希望失之東隅收之桑榆。