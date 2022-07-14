美國通脹高企及可能的影響｜安邦智庫

儘管美聯儲已經開始大幅加息，並向市場釋放出不惜犧牲經濟增長也要堅決抑制通脹的決心，但美國通脹仍在強勁上漲。

當地時間7月13日，美國勞工部公布，美國6月消費者價格指數（CPI）按月上漲1.3%，按年上漲9.1%。數據顯示，美國CPI按年漲幅高於此前市場預期的8.8%，再次刷新40年來的最高紀錄。當月，剔除波動較大的食品和能源價格後，美國核心CPI按月上漲0.7%，按年上漲5.9%。

具體來看，美國6月份汽油、住房和食品價格漲幅最大。當月美國能源價格按月上漲7.5%，按年大幅攀升41.6%。其中汽油價格按月上漲11.2%，按年攀升高達59.9%，是該數據自1980年3月以來的最大按年漲幅。天然氣價格按月上漲8.2%，按年上升38.4%，達到自2005年10月以來的最大漲幅。6月份電力價格也有所上升，按月上漲1.7%。食品價格按月上漲1.0%，按年上漲10.4%。

對於美國最新的通脹數據，美國總統拜登的表態令人驚訝。他表示，美國6月通脹數據「高得令人無法接受」，但考慮到最近汽油價格下跌，CPI數據已經過時。拜登稱，將給美聯儲提供必要的空間以應對通脹。如果拜登不是出於政治原因對美國通脹形勢做掩飾性的表態，而是真的認為美國通脹並不可怕，那麼，他的這種鴕鳥式的自我安慰的確讓人驚訝。很顯然，美國的通脹形勢並不像拜登所認為的那樣輕鬆，而是十分嚴重。

美國通脹：圖為2022年6月15日，美國紐約市一間商店在櫥窗展示貨品價格。（Getty）

有市場分析人士認為，美國6月CPI按年上漲9.1%，再次刷新40年來的最高紀錄，由於通脹數據是在原油價格按年增速放緩的情況下創出的新高，這意味着，美國的通脹己經不僅僅是能源結構問題，未來美聯儲加息的力度和周期可能超出原先市場的預估。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，美國通脹再創40年新高，這是美國經濟的一件大事，可能引發一系列的後果。

第一，美國最新CPI指數再創新高，將強化美國未來強硬加息的預期。我們估計，美聯儲很可能在7月27日的議息會議上再次大幅加息75個基點。跟蹤訊息可以發現，現在市場對7月份美聯儲加息75個基點的預期已經較為充分，而且加息100個基點的預期也有所加強。如果美國採取連續強硬加息的大力度緊縮政策，將對市場造成重大打擊。

第二，美聯儲如果強硬加息，將顯著加大美國經濟衰退的風險。渣打銀行預測，未來12個月美國衰退的概率為40%-50%。美聯儲主席鮑威爾6月下旬出席國會聽證會時也承認，美國經濟存在衰退可能性，實現軟着陸將非常具有挑戰性。據紐約聯儲發布的2022年6月《消費者預期調查》，受訪者中預計未來一年家庭財務狀況會「顯著變糟」或「些許變糟」的比例達到51%，為有記錄以來首次超過半數。穆迪公司首席經濟學家馬克·贊迪說：「美國經濟依然脆弱，人們的悲觀情緒是我見過最嚴重的。」對於消費型經濟的美國來說，消費信心疲弱將加大經濟衰退的可能性。

汽油價格對於美國消費者的心理影響尤其嚴重。（AP）

美國加息及經濟衰退的擔憂，不僅對世界主要央行的貨幣政策有影響，還可能加劇全球經濟放緩。我們注意到，加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）對於高通脹表示出強烈的擔憂。他表示，加拿大的目標是通過經濟「軟着陸」將通脹恢復到2%，而快速加息可以防止通貨膨脹根深蒂固。他認為，現在提前加息有助於避免未來需要更高的利率，短期加息帶來的壓力將「讓我們渡過這段困難時期，恢復正常」。值得注意的是，麥克勒姆談到加息100個基點的可能性。他認為，加息100個基點是非常不尋常的，反映了通脹率接近8%造成的不尋常經濟環境。

安邦的研究人員認為，今後全世界將面對一種非常複雜的情況，現在的通貨膨脹正在演化成一場肆虐全球的重大「公共」災難，今後不排除演化成一場難以癒合的持久性傷害。在這種情況下，對於通貨膨脹及其影響要給予足夠的重視，並提前採取措施來加以防範。我們要強調的是，不僅是美國面臨高通脹的衝擊，處在烏克蘭戰爭直接拖累下的歐洲，將會大受通貨膨脹的影響。

我們認為，在烏克蘭戰爭背景下，為了抑制物價持續大幅上漲，緩和國內矛盾，同時減緩政治上的壓力，不排除美國和歐洲部分國家會採取戰時措施，來管制對通脹起重大推動作用的能源價格。此外，還包括對一些重大的物流節點（如石油儲備與運輸的關鍵節點）實行軍事管制。過去，可能很少有人相信會有這種情況發生，但在複雜的形勢下，市場和社會各界對於各種極端的控制通貨膨脹的手段，需要認真對待。

最終分析結論：

美國通脹再創新高，將顯著增加美國強硬加息的可能性。在能源價格高漲和烏克蘭戰爭僵持的背景下，世界各國都需要高度重視通脹問題。我們已經擁有一個地緣政治主導國際關係的世界，不能再任由全球性的通貨膨脹給世界造成新的衝擊。

本文原載於安邦智庫7月13日的「每日經濟」欄目。

