越南超車?｜國際排名升、入學率增　教育「越」強撐起經濟大計？

作為東盟國家之一的越南，其教育制度於區內算是發展得比較快。早於1991年，越共七大中經已提出革新路綫，越南教育也隨國家經濟的發展有了較大的進步，教育方針、內容等取得較大的改善，全國識字率已達到逾94%。

在國內經濟已經達到了計劃中的走向市場的程度後，政府也開始注重國民的教育及職業教育。這或許多少解釋了「越南製造」能夠在東盟國家中脫穎而出，如今剩下來的問題可能是當地教育是否跟得上國家經濟近年的雄心壯志？

此為「越南超車?」系列報道之五



目前，越南義務教育為12年，其教育制度大致可分為五個階段，分別為學前教育、五年小學、三年初中、三年高中以及四年的學士班和兩年的碩士班的高等教育。越南教育部規定，學生自小學五年級起必須選修第二外語，約80%選英語、10%選華語、10%選法語。

據聯合國教科文組織的資料顯示，越南於2010年用於教育的國家預算為19.8%，較東南亞平均13.7%為高。該國也開始縮小農村和城市地區之間的入學差距，中部高地和湄公河三角洲地區的小學淨入學率，由2000年的58%和80%增加到 2012年的99%和94%。與此同時，這些地區的初中教育入學率也由69.5%增長到92%，增長顯著。

不過，由於當地小學一般會向家長收取教科書、衛生設施、交通警衛，甚至建築維護等費用，使不少弱勢和農村社區的家庭無法負擔數年的小學教育，形成當地城鄉之間仍然存在一定的差距。

越南政府希望藉此將職業教育革新並與數碼化相結合，長遠為勞動力市場提供高素質人力資源。（新華社）

大學教育的畢業率及註冊人數方面的增長也不錯。在1990年代初期，只有1.7%的15歲及以上學生至少完成了大專教育。這個數字在20年後增加到4.4%。越南高等教育機構，包括大學、大專學院和職業學校的學生人數正在增加，2015年共有 212 萬名學生註冊，較1987年的約13萬名學生註冊人數相比大幅增加。

據《美國新聞和世界報導》（USNEWS）2021年教育最佳國家排名結果顯示，越南排名第59位，較前一年上升六位。此外，這個東南亞國家在近年的國際學生能力評估（PISA）中成績也不俗。如2012年越南首次參加該項評估時，結果反映出越南教育非常注重向學生灌輸基本的認知技能，包括計算能力和識字能力。當年的越南學生的表現不僅與奧地利和德國等國家相當，而且在當年65個國家中排名第17位，成績不俗。這些多少反映了近年國際組織認可越南教育的積極變化。

總理范明正去年發布的青年戰略，希望培養合適國家發展的人力資源。(Vietnam.gov.vn)

過去20年間，越南教育改革、縮小收生差距、積極的教學實踐等在越南教育制度的演變中發揮了重要作用。儘管許多方面仍有改善空間，惟越南教育近年所取得的成績在國際間也有目共睹。

職業教育起步於1986年

至於職業教育，主要是從法殖民期開始建立，然後在南北對峙期有所延伸發展。1980年，該國進行統一後首次教育改革。可惜，受制於當時越南經濟發展與人民生活水準落後，當時的職業教育並沒有得到充分擴展。

1986年起，越南政府開始走革新開放路線，強調以市場經濟取代計劃經濟，並著重人力資源的開發，使職業教育的推展成為國家教育發展的重要議題。隨着全球化的進展，越南與各國國際貿易與合作愈趨頻繁，有需要培養一批高素質的技術人才，以滿足國家經濟發展的需求。早於2010年，當局目標有15%的小學畢業生進入職業訓練，還有15%和10%初高中畢業生進入中級職業和高等職業學校。

越南職訓教育隨國家於80年代革新開放發展起來。(Getty)

當地職業教育包括了職業技術教育和職業培訓這兩個方面，為期介乎一至兩年。中等職業學校屬於職業技術教育，而中等技術學校、專科學校、技術學校和職業培訓中心等則屬於職業培訓。前者主要內容包括有公共知識、專業知識、基礎知識及實際操作四個方面，後者則主要培養某種職業的知識和技能，可以解決實際工作中比較繁雜的技術問題。越南當局近期為配合製造業的發展機遇，希望藉此將職業教育革新並與數碼化相結合，長遠為勞動力市場提供高素質人力資源迎接第四次工業革命。

據越南統計總局和國家委員會的最新資料顯示，去年全國人口9,851萬人，16至30歲青年人數為2,210萬，約佔全國人口的22.5%，佔勞動力人口近36%。在年輕人群體中，約60%生活在農村地區，其中農林漁業從業人口佔29%、工業和建築業佔33%、服務業佔38%。有意見認為，越南現正處於「人口紅利時期」，惟人口老齡化速度加快，青年人口增速呈逐年下降趨勢，給社會經濟帶來了不小的壓力。

越南的職業教育一般介乎一至三年不等。(Getty)

「課程十年如一日」、學校質素參差…

面對國家經濟方面的雄心壯志，越南教育近年雖然也大幅改善，惟未免仍顯得有點「力不從心」。現時，當地教育面臨的問題其實也不少：「十年如一日」的課程內容追不上時代、辦學品質參差、以教師為中心的教學方式、重理論輕實習等，導致越南學歷在世界範圍內認可度仍較低。

職業教育方面，多數技職教育機構有別於大學主要分布在大城市，更多設在非人口密集地區，因此常與生產或企業單位相隔較遠。這使學校不但無法有較佳的招生誘因，同時更難以與企業有效結合。此外，職業教育往往由不同部門和地方重複設立和管理，欠缺統一規劃，時常出現大學辦理職業教育，而排擠職業學校招生的現象。

越南教育面臨不少挑戰，資源錯配嚴重。(Getty)

而且，越南社會受儒家文化、中國文化影響甚深，家長普遍重視大學而輕視技職，也令國家教育和勞動資源嚴重錯配。越南每年有成千上萬失業大學生，據越南教育部公布的最新數據顯示，大學畢業生找不到工作的人數一直在增加，這一群體目前占全國失業勞動力的五分一。據越南統計總局1月6日公佈，由於新冠疫情持續和日趨複雜，2021年有上百萬人失業，各領域就業人數繼續減少，尤其是服務業領域。越南去年底的整體失業率為3.56%，但青年失業率則達8.78%。

另一方面，越南工廠卻存在大量空缺的崗位，河內、胡志明市、平陽和海陽等地工業園區的工廠都在努力招聘，勞動力市場存在不匹配情況嚴重。河內市招工服務中心副主任吳匡成表示：「在河內以外的工業園區，服裝、鞋類和木工製品生產商組織的大規模招工活動很常見，惟至今未能填補工業園區多達1,000個職位的空缺。」

由此可見，越南教育似乎未必能夠在國家抓緊機遇發展經濟中追得上步伐。若該國要把握中國的製造業外流的機遇，其教育部門或許需要急起直追，為相關的發展計劃培養更多合適的人才。