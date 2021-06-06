加拿大48人感染「神秘疾病」6死　病人出現認知障礙有幻覺

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-07 10:35

加拿大新不倫瑞克省（New Brunswick）自2015年至今有48人出現一些原因不明的徵狀，包括失眠、運動機能受損以及產生幻覺，迄今未能確定他們是否患上某種神秘疾病。

神經病學家馬雷羅（Alier Marrero）最先看到這種「疾病」，他2015年發現一名病人出現一些異乎尋常的徵狀，包括焦慮、抑鬱、快速惡化的認知障礙症、肌肉疼痛及視覺障礙。

相關個案迄今增至48宗，6人死亡。病人年齡介乎18至84歲，他們主要是住在省內兩個地區，分別是蒙克頓（Moncton）及阿卡迪亞半島（Acadian Peninsula）。

圖為5月18日，加拿大總理杜魯多於渥太華出席記者會。（AP）

馬雷羅進行數項測試，查找醫學文獻，並諮詢世界各地的同行。最終，他說只有一個結論是合理：「這不是我們以前見過的（疾病）。」

潛在原因有哪些

加拿大首都渥太華及新不倫瑞克省的衛生部門4月召集神經病學家、流行病學家、環保主義者及獸醫，組隊調查事件。

醫療調查人員說，潛在的原因已篩選至4或5個。

加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia，又名英屬哥倫比亞大學）神經病學家卡什曼（Neil Cashman）說，一個調查線索是，疾病可能由一種已知毒素引起。

這種名為β-methylamino L-alanine（BMAA）的毒素，由藍綠藻產生，與柏金遜症及阿茲海默症的疾病有關。藍綠藻是一種在溫暖氣候於湖面生長的有毒植物。

他稱團隊不排除可能有一種新的朊病毒疾病出現，或是由傳染源如細菌、病毒或真菌引起的病徵。

他說，另一個潛在的原因是，患者長期接觸軟骨藻酸（Domoic Acid）。這是一種在新不倫瑞克省沿海地區貝類中發現的神經毒素。

他又說，研究小組不排除它可能是一種新的朊毒體疾病（Prion disease），或一個由細菌、病毒或真菌等傳染原引起的綜合徵。