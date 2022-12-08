習近平訪沙特　美媒：美沙「一夫一妻制」完結︱外媒怎麼看

中國國家主席習近平12月7日下午抵達沙特阿拉伯首都利雅得，展開4天訪問行程。俄媒認為，中國和阿拉伯國家正利用彼此優勢實現貿易多元化。美媒則指，這表明利雅得與華盛頓的「一夫一妻制」已結束。



習近平訪沙特： 中國國家主席習近平12月7日下午抵達沙特阿拉伯首都利雅得。（AP）

路透社：華府逐漸脫離接觸中東

習近平抵達利雅得前，這間傳媒已預計沙特王儲會盛情款待習近平，與拜登7月訪問時獲得的低調接待形成鮮明對比。

由於美國批評沙特的人權紀錄，以及沙特支持11月美國中期選舉前限制石油產量，美沙關係已變得緊張。

華府逐漸脫離接觸中東，以及美國對其的安全保證緩慢遭侵蝕，對沙特來說，它對自己所見的這些情況感到沮喪。而中國在不會為沙美關係蒙上陰影的情況下為沙特提供經濟增長機會。

與美國不同的是，中國與沙特的地區競爭對手伊朗保持良好關係，而且對解決沙特的政治或安全問題沒有興趣。

美國有線新聞網絡：習近平與拜登之行形成鮮明對比

這間傳媒稱海灣阿拉伯國家幾十年來都追隨美國外交政策的步伐，近期卻越界。習近平抵達利雅得時，沙特阿拉伯以通常為美國保留的排場與環境來接待他，為這名中國領導人鋪上紫色地氈，鳴放大炮。

記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺後，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直被西方拒之門外。對中國而言，這是個在美國前後院擴大地緣政治足迹的機會。

路透社稱，與美國不同的是，中國與沙特的地區競爭對手伊朗保持良好關係，而且對解決沙特的政治或安全問題沒有興趣。圖為9月16日上午，國家主席習近平在烏茲別克的撒馬爾罕國賓館會見伊朗總統萊希。（中國政府網站）

俄羅斯衛星通訊社：習近平訪沙特對全球能源市場產生積極影響

這間傳媒7日刊登以「中國與沙特或將開闢中阿合作新領域」為題的評論文章，稱中國在阿拉伯世界與美國競爭，獲勝的機會更大。

中國對伊斯蘭文化的尊重與把西方價值觀強加於阿拉伯東方的做法形成鮮明的對比。

習近平訪沙特有望把中國與阿拉伯世界的關係提升到一個新水平。多年來沙特阿拉伯一直是美國在這個地區最親密的盟友，如今美國在當地獨自制定遊戲規則的時代行將結束。

由於中國的到來，一個不以霸權為基礎，而是以尊重彼此利益、平等合作為基礎的世界新秩序，將呈現出愈來愈清晰的輪廓。

《外交政策》（Foreign Policy）：美沙一夫一妻制已完結

在對沙特最重要的議題上，北京無法取代華盛頓，但美沙「一夫一妻制」的「婚姻」或已結束。在今天的冷戰2.0中，沙特不僅會拒絕選邊站隊，而且還可能向北京和莫斯科靠攏。

習近平訪問沙特時沒有尷尬、改善惡劣關係的碰拳時刻，而是更接近特朗普訪問沙特時的盛會：一場盛大的慶典和溫馨的擁抱。

沙特前外長費薩爾（Saud al Faisal）2004年所說的，美沙關係並非只允許有1個妻子的天主教婚姻而是能娶4個妻子的穆斯林婚姻，沙特沒尋求與美國「離婚」，只是尋求與其他國家「結婚」，這些話如今已應驗。