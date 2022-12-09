美國「亞洲沙皇」坎貝爾：中國有意短期內與美國建立穩定關係

美國白宮國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）12月8日表示，中國面對本地經濟挑戰和在亞洲地區推動強硬外交，因此北京方面希望在短期內與華府建立穩定關係。



路透社報道，坎貝爾在華盛頓阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）發表講話，指中國的防疫措施拖累經濟，亦惹來民眾的反防疫示威，但北京方面近日決定放寬部分防疫措施，外界則可能憂慮病毒或在當地極速擴散。他認為，中國面對這些問題，再加上與區內多個國家交惡，令中國更顯而易見地在短期內與美國維持可預計的關係。

坎貝爾提到，中國與日本及印度的領土爭議等情況，意味前者同時與多個國家有糾紛，但亦在不同層面上適得其反，因此他指出，種種迹象都顯示，中國現時最不希望見到與美國建立公開的敵對情況。

他估計，美中在未來數月的大國外交之中，或恢復部分更實際的元素，料出現穩定整個區內的發展。另外坎貝爾亦稱，俄烏爆發戰爭，推動印太地區有更多幕後討論維持台海穩定，認為台海爆發衝突將會在戰略及經濟上帶來嚴重後果，而且並不符合大家的利益，所以他認為各國都明白這種微妙形勢。