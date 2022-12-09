新西蘭總理：中國在太平洋地區變得更強勢

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在回顧她擔任新西蘭領導人的5年時表示，這段期間中國毫無疑問在太平洋地區變得更強勢。她稱，國家與太平洋小國建立關係的國家，不應是為了勝人一籌。



阿德恩12月8日在接受美聯社（AP）和澳聯社（AAP）聯合採訪時表示，中國近年來在中國國家主席習近平的領導下發生化。

她稱：「我認為，如我退後一步看着整個地區以及我們地區的一些變化，會看到一個更加強勢的中國。」

她說：「您看，這裏有很多原因。他們融入地區經濟、中國的增長、中國中產階級的增長等一系列的原因」她說：「但您也已看到在很多不同的問題和關係上（中國）更加強勢的做法。所以說，在我任職期間，這種情況無疑發生變化。」

對於有聲音認為新西蘭在中國之於太平洋國家影響增加時「存在感不足」，她反駁說：「我認為，如您僅僅把一段關係看成是：上一次有政治家來訪是什麼時候？這不是衡量外交關係的標準，」阿德恩說：「我們在太平洋地區的關係是家庭關係，因我們是一家人，我們是太平洋地區的國家。」

她說，這些關係是在社區層面建立起來的。

她說：「所以我認為，如我們的關係在某種程度上像是要勝人一籌那樣，我們真的要小心」阿德恩說。「您必須保持自己的存在的一致性，新西蘭也一直是這樣做的。」