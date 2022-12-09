哈里梅根Netflix紀錄片控訴王室與傳媒6宗罪　議員倡剝奪兩人頭銜

英國王室哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）12月8日首播，向王室及傳媒作出多項控訴，但也在英國國內也惹來反彈，有保守黨議員提倡剝奪兩人的王室頭銜，正考慮提出議案。



哈里與梅根的紀錄片共分6集，8日先推出首3集，綜合《鏡報》、加拿大廣播公司（CBC）等報道，兩人向王室及傳媒作出多項控訴：

1. 哈里認為王室沒有保護梅根

在紀錄片中，哈里指王室希望他們對傳媒報道不要說任何話，以符合家族「永不抱怨，永不解釋」的座右銘。有親戚向他稱，他們與妻子剛開始交往時也是不得不忍受傳媒騷擾，所以當哈里開始與梅根約會，她不應該期望得到任何特殊待遇。

梅根稱「這很可怕，但我繼續堅持下去，什麼也沒說。」

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2. 梅根：狗仔隊試圖收買鄰居拍攝我

梅根在紀錄片內批評英國狗仔隊，指自己過去在多倫多拍劇時，曾有英國狗仔隊前往跟縱她，部份人更試圖收買她的鄰居，以在他們的家安裝攝影鏡頭，拍攝梅根的後園。

她指曾有6名男子將車停在她家的周圍、並在車內監視她，而且無論她走到哪，他們都跟着她，令她感到害怕。但警方對她說，受她伴侶的身份（即王子）影響，警方不能為這情況做任何事。

3. 王室成員擔憂梅根演員身份

在紀錄片內，哈里與梅根認為王室成員介意梅根的演員身份，哈里稱「一開始時，我和一名美國女演員約會的事情，可能比任何事都更能影響他們的判斷」，他稱，王室成員的擔憂是「哦，她是一位美國女演員，這關係不會持續太久。」

4. 哈里：王室與傳媒有「共識」

哈里批評傳媒滋擾，指自己在少年時期遭狗仔隊跟蹤30、40次，尤其是在上學的時候，他認為傳媒與王室在過去逾30年來有「共識」，就像王室的「延伸公關部門」，傳媒則認為自己有權「剝削」王室，他自覺有責任揭露這些小報是如何運作，「我覺得作為這個家庭一員，有責任揭露發生在我們傳媒中的這種剝削和賄賂行為。」

▼以下為Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》的預告片：

5. 梅根批評同父異母姐姐

梅根在紀錄片中讚揚自己母親應對傳媒的表現，另一方面指父親那邊的親戚「表現不同」，她特別提到自己同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle），指兩人逾10年沒有見面，但薩曼莎卻向小報談論自己，梅根稱「突然間她像無處不在般。」

梅根又指「我不知道你的中間名（middle name）。我也不知道你的生日...... 然後你在告訴那些人是你撫養我長大，把我說成是咄咄逼人的公主？」

6. 訂婚時如做真人騷

梅根在《哈里王子與梅根》中形容，她2017年與哈里訂婚時，訪問前都先接受彩排，他們被告知應如何做準備以及須做什麼，然後才接受訪問，形容那段日子就像「精心策劃的真人騷」，不獲允許講述自己的故事。

哈里梅根Netflix紀錄片《Harry & Meghan》預告截圖（YouTube@Netflix）

議員倡剝奪兩人頭銜

這部新紀錄片在英國國內引起風波，保守黨議員西利（Bob Seely）主張剝奪兩人的王室頭銜，並稱正考慮在國會提出私人草案。他稱事件是一個政治議題，批評哈里王子利用自己的不滿去賺錢，供公眾消費，他稱哈里除了是詆譭家人，也是「攻擊」國家的重要機構。

哈里王子及梅根在2018年時獲封為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）及薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）。

《衛報》指，議員提出的私人草案若欠缺政府支持，一般難以在國會獲得足夠票數通過。