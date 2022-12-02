哈里梅根Netflix紀錄片預告片　女方多次落淚　被指挑釁英國王室

撰文：中天新聞網
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）辭世後，王室成員的一舉一動都成為外界關注焦點，而哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）合拍的Netflix系列紀錄片《Harry & Meghan》12月1日預告片公開。

片中哈里王子提到自己「必須盡全力來保護家人」、梅根多次落淚的畫面，也讓人聯想到是否與先前接受專訪時大爆黑料，導致與王室成員關係緊張有關。

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根據外媒《Page Six》報道，哈里梅根夫妻在與Netflix簽約製作紀錄片後，過去1年多2人都致力於拍攝內容，系列影集預計在影集《王冠》（The Crown）第5季11月上架後，接力在12月播出，以延續熱度。

先前哈里王子與妻子梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey，另譯歐普拉）專訪時曾大爆王室黑料，後便與眾多王室成員關係緊張，而他在結束專訪後便推出個人自傳以及拍攝紀錄片，外界解讀雖表面上是要介紹自己、讓大家了解夫妻兩人是如何脫離王室經濟獨立的，但實際上是在向內部成員下戰帖。

不過後續就有內部工作人員爆出，哈梅夫婦要求「微調」內容延後上架，修改內容多與夫妻兩人大肆批評王室資深成員有關，且調整幅度很大，根本稱不上「微調」，並且紀錄片與哈里的自傳內容有許多不符之處，因此這次預告片釋出也讓外界十分關心，王室大戰是否一觸即發。

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