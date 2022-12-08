Netflix紀錄片首播　梅根稱訂婚時如真人騷　曾收死亡威脅

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）12月8日首播。英媒8日稱，梅根在紀錄片中形容他們2017年訂婚時就像一場真人騷。她也說自己曾收到死亡威脅。



英國《每日鏡報》 （Daily Mirror）12月8日稱，梅根在《哈里王子與梅根》中形容，她2017年與哈里訂婚時，那段日子就像「精心策劃的真人騷」。她說當時他們事前曾接受彩排，他們被告知應如何做準備以及須做什麼，然後才接受訪問。

報道指，節目其後切換至播放多名英國王室成員當年受訪的片段，包括威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和現任王后卡米拉（Camilla）對記者談及她們因哈里和梅根訂婚而有多高興，以及哈里和梅根形容威廉王子和凱特很好及樂於助人。

節目之後再切換至梅根為《哈里王子與梅根》而受訪的鏡頭。梅根說：「我的意思是，我們不被允許講述我們的故事，因為他們不想……」哈里指：「我們從沒被允許講述我們的故事。」梅根回應道：「沒錯……直到現在。」

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梅根也在節目中提及，她在加拿大多倫多居住時，有6名男子將車停在她家的周圍、並在車內監視她，而且無論她走到哪，他們都跟着她，令她感到害怕。但警方對她說，受她伴侶的身份影響，警方不能為這情況做任何事。

梅根表示，之後她收到死亡威脅，事情因此有變，因為她需要安全。

▼以下為Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》的預告片：