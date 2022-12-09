Celine Dion患罕見病僵硬人症候群　群星送祝福　醫生解構症狀

樂壇天后莎蓮迪安（Celine Dion）12月8日公布自己患上罕見病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome），因此押後巡迴演唱會，多位明星如Gwen Stefani、Kate Hudson等向她送上祝福及鼓勵。據外國專家指，此病會令人失去對肌肉的控制甚至是嚴重痙攣，變得虛弱。



54歲的Celine Dion在Instagram發布影片，她哽咽談到自己患上罕見疾病「僵硬人症候群」，病情影響她的日常生活，有時候令她走路困難，難以用習慣的唱歌方式運用聲帶，她宣布為此要押後或取消多場巡迴演唱會。

Celine Dion公布病情後，美國女歌手兼No Doubt主唱Gwen Stefani、演員Kate Hudson、Jennifer Hudson、《美國偶像》歌手Katharine McPhee等明星都留言表達支持，其中Jennifer Hudson稱「我們愛你！祈求你有力量，在主裏得到醫治。」

Katharine McPhee則指「我們絕對愛你！你是我唱歌的原因，也是我歌唱的靈感...... 世界會等待（演唱會）。」

僵硬人症候群是什麼病？

「僵硬人症候群」是罕見的中樞神經系統疾病，病人的主要病徵為軀幹及肢體僵硬、緊縮，尤其是腹部與下背部的肌肉。

美國西達賽奈醫療中心（Cedars Sinai Medical Center）神經病學副主任塔利亞蒂（Michele Tagliati）專門幫助僵硬人症候群的病患，他向全國廣播公司（NBC）表示，此病屬於極罕有，每百萬人中僅約一人得病，其中女性患者人數是男性約一倍，通常在30歲至60歲之間。此病經常被誤診為帕金遜症，但靠驗血可檢測出80%的病例。

此病屬於自身免疫和神經系統失調，塔利亞蒂解釋指，病人會出現抗體攻擊肌肉的情況，「當這些抗體採取行動，你會失去對肌肉的控制，它們會出現嚴重痙攣，這會令人虛弱。」他指研究人員仍在尋找病因，病人可以靠藥物幫助紓緩症狀。

根據台灣大學醫院神經部網站指，僵硬人症候群多在成年後發病，六至八成的病人，血中及腦脊髓液中會出現抗麩胺酸脫羧基（酉每）的抗體（Anti-glutamic acid decarboxylase antibody）。

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專家：相信將仍能上台唱歌

美國神經學家克薩里（Satonsh Kesari）則向美媒表示，有不少治療方法可以提供幫助，他認為Celine Dion將仍能夠上台唱歌。他稱雖然有些人對治療反應不佳或進展緩慢，但也有人取得顯著改善。

他談到的方法包括抑制免疫系統的類固醇、血漿置換術（Plasmapheresis），甚至有少部份病人會嘗試幹細胞移植等。