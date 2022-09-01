美國女生站立3分鐘便頭暈作嘔　以為對重力過敏　其實患罕見病

一名28歲美國女子出現腹痛、嘔吐、頭暈等症狀，沒有辦法站立超過3分鐘，後來1天甚至要臥床23小時。



即使她就醫，醫生也無法告知確切原因，讓她忍不住懷疑自己對重力過敏。距離發病過了近7年，醫生才發現她罹患了姿位直立性心動過速症侯群（Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome,POTS）。

身患罕見疾病的前女軍人：（按圖了解）

+ 5

28歲的強生（Lyndsi Johnson）過去為美國海軍效力，2015年10月，她開始感受到腹痛和背痛，後來症狀日益嚴重。症狀出現2年多後，她因病退伍，幾個月後，伴隨更強烈的腹痛，她開始頻繁嘔吐。儘管她過去多次就醫，醫生都找不出病因，懷疑是心理因素引發症狀。

2020年10月，她在前往醫院的途中暈倒。強森指出，自從那一天開始，她外出時常常突然失去意識，或是劇烈頭暈，必須坐在地上休息，使她最後甚至沒辦法開車。隨著病況嚴重，她後來只要站立超過3分鐘就會頭暈、失去意識，1天必須臥床23個小時，只有在進食或洗澡時才會起身。

相關文章：波蘭美女FB全是大頭照 原來患罕見病須用直立輪椅「30年未坐過」

+ 19

一名醫生於2月確認她的症狀，建議她接受檢查後，才診斷出姿位直立性心動過速症侯群。這種疾病是在患者站起身時，心率會大幅度上升，導致難以久站，出現心悸、頭暈、暈厥等症狀。儘管確切染病原因不明，但感染病毒、身體外傷和懷孕等等，都可能是引發此疾病的原因。

接受治療後，強生的症狀雖然稍有緩解，但大部分的事情仍需仰賴她的丈夫代勞。儘管她現在沒有辦法離家，部分生活起居也無法自理，她仍對於好不容易能查出病因、接受治療心懷感激。

延伸閱讀：

驚語將離開台灣！謝忻「頭也不回就走」：不會跟任何人說再見

【本文獲「TVBS」授權轉載。】