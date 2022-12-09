習近平：從海合會國家擴大進口原油　展開油氣貿易人民幣結算

中國國家主席習近平12月9日在利雅得阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心出席中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）峰會。他談到中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。



據央視報道，習近平在峰會發表講話時提倡中方與海合會國家要做共促團結的夥伴，共同維護不干涉內政原則，踐行真正多邊主義，又指會支持地區國家通過對話協商化解分歧，構建海灣集體安全架構。

他之後列出未來3至5年的五個重點合作領域，包括構建能源立體合作新格局、推動金融投資合作新進展、拓展創新科技合作新領域、實現航天太空合作新突破，還有語言文化合作新亮點。

加強油氣開發合作

在第一點的能源合作上，他稱中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算，設立中海和平利用核技術論壇，共建中海核安保示範中心，為海合會國家培養和平利用核能與核技術人才。

據路透社報道，習近平在講話時也談到，中國和海灣國家應充分使用上海石油天然氣交易中心的平台，展開油氣貿易人民幣結算。

習近平2022年12月8日訪問沙特阿拉伯時簽署一系列文件（Reuters）

在第二點的金融投資合作方面，習近平指願同海合會國家開展金融監管合作，成立共同投資聯合會，支持雙方主權財富基金以多種方式開展合作，研究舉辦中海產業和投資合作論壇，加強數字經濟和綠色發展等領域投資合作，建立雙邊投資和經濟合作工作機制，加強數字貨幣合作。

倡共建大數據和雲計算中心

在第三點的創新科技合作上，習近平稱願同海合會國家共建大數據和雲計算中心，加強5G和6G技術合作，共建一批創新創業孵化器，圍繞跨境電商合作和通信網絡建設等領域實施10個數字經濟項目，建立中海氣象科技合作機制，舉辦中海應對氣候變化研討會。

至於第四點的航天太空合作，他指中方願同海合會國家在遙感和通信衛星、空間應用、航天基礎設施、航天員選拔訓練等領域開展合作，歡迎海合會國家航天員進入中國太空站，同中國航天員聯合飛行並開展空間科學實驗，歡迎海方參與中國航天任務搭載合作，研究成立中海聯合月球和深空探測中心。

在最後第五點的語言文化合作新亮點，習近平稱中國將同300所海合會國家大中小學合作開展中文教育，同海合會國家合作設立300個中文智慧教室，提供3000個「漢語橋」夏（冬）令營名額，建立中文學習測試中心和網絡中文課堂，舉辦中海語言文化論壇，共建中海人文交流和互鑑雙語文庫。

圖為中國外交部發言人毛寧12月5日主持例行記者會。（外交部網站）

中國外交部發言人毛寧12月9日在例行記者會也稱人民幣跨境支付的運用對促進中阿貿易往來發揮了重要作用，這也是中國同阿拉伯國家貿易投資便利化的一個生動縮影。

當時有記者提問「我們注意到，在首屆中國—阿拉伯國家峰會召開前夕，『世界超市』義烏和沙特完成了首單跨境人民幣支付業務。請問發言人對此有何評論？」

毛寧對此表示，「我也注意到了這個好消息。人民幣跨境支付的運用對促進中阿貿易往來發揮了重要作用，這也是中國同阿拉伯國家貿易投資便利化的一個生動縮影。」

發言人介紹說，過去十年，中阿經貿合作不斷邁上新台階，中國目前是阿拉伯國家的最大貿易夥伴，2021年中國對阿拉伯國家直接投資存量達到230億美元，比10年前增長了2.6倍，中阿貿易額達到3303億美元，比10年前增長了1.5倍。今年前三季度中阿貿易額達到3192.95億美元，接近去年的全年水平，同比增長了35.28%。

毛寧指出，習近平主席此次訪問沙特時表示，中方願同沙方提升貿易、投資、金融合作水平，拓展電子商務、數字經濟等領域合作。我們相信此次訪問將推動中沙合作進一步走深走實，實現更高質量、更深層次的互利共贏。