習近平高調沙特行　中東新的力量平衡正在建立

首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，中國-沙特領導人峰會，即將在沙特召開三大峰會。即這三大峰會的召開，表明了中國與中東阿拉伯國家的合作將會有一個新的局面，中國與阿拉伯國家的合作將得到快速提升。



值得注意的是，中國國家主席習近平12月7日抵達沙特阿拉伯時，根據中國官媒央視公布影片，沙特派出戰機為習近平的專機護航，當專機飛至沙特首都利雅得上空，沙特又出動禮賓護衛機伴飛，並在空中拉出中國國旗色彩帶。這是一個頗為高調的外交安排。

在「世界百年大變局」的加速期，各種危機衝突不斷，特別是俄烏衝突以及美俄對抗升級所帶來的能源、糧食與金融危機給世界帶來了巨大的傷害關鍵時刻，中阿合作的加強，給世界格局變化帶來了很多想象。不僅有利於中阿雙方，更有利於世界局勢的穩定，以及良好應對危機的可能性。更為關鍵的是，目前中美關係依然處於緊張的狀態之中，而美國與沙特等阿拉伯國家的關係也處於一種緊張對立的氣氛之中，此次習近平頗為高調的沙特行，又將如何撬動地緣政治的一角，世界都在期待，而美國自然更為「緊張」。

中國國家主席習近平12月7日下午抵達沙特阿拉伯首都利雅得。（AP）

拜登上台後，為了集中力量推動印太戰略，或者說與中國進行大國「競爭」，首先就對中東戰略進行大調整。這嚴重影響到了美國與沙特等聯盟國家的關係。強行從阿富汗撤軍，引發了中東國家包括以色列的強烈不滿，同時美國也失信於國際社會。

同時，與盟友沙特關係發生突變。拜登以中東戰略大調整的名義叫停了對沙特聯盟與也門胡塞武裝戰爭的支持。同時也叫停了對沙特阿聯酋等國的軍售。重要的是，不顧沙特等國的反對立即宣佈重返伊核協議，並與伊朗展開了馬拉松式談判，這更令沙特等國家強烈的滿。不僅如此，拜登初始時翻出了卡舒吉被殺案公開指責沙特王儲，甚至於大罵沙特人是「賤民」。對沙特等國的人權價值觀是大加指責。一下就激化了與沙特為首的阿拉伯國家的矛盾。雖然為了緩和關係，拜登政府提出對沙特王儲給予司法豁免權，而美國的法官駁回了沙特王儲的訴訟案，同時也駁回了對王儲兩個重要助手的訴訟。這顯然是在向沙特方面示好。但顯然沙特並不買賬。

拜登對中東局勢是不管不顧，主動挑起與沙特的矛盾，而後還「強行」要求沙特等產油國家為化解美國通脹危機出力，這份傲慢，是美國「不仁」在先，當就休怪阿拉伯國家「不義」了。美國強烈要求OPEC增產以平抑石油價格，甚至於還威脅不照辦就制裁，面對這種犧牲產油國利益維護美國利益的舉動，沙特不但不照辦，甚至領導OPEC+做出了大量減產的決定。

在俄烏衝突的立場問題上，阿拉伯國家堅定的保持了「中立」。而與俄一道維護產油國的利益，實際上就等於是站隊了俄羅斯。此前，更有阿拉伯志願軍準備入烏助俄作戰。

可以說，目前美國與沙特領導的遜尼派阿拉伯國家形成的分裂矛盾已經公開化。而伊朗為首的什葉派早就站在了美國的對立面。

路透社稱，與美國不同的是，中國與沙特的地區競爭對手伊朗保持良好關係，而且對解決沙特的政治或安全問題沒有興趣。圖為9月16日上午，國家主席習近平在烏茲別克的撒馬爾罕國賓館會見伊朗總統萊希。（中國政府網站）

最令拜登不安的是，目前「去美元化」正在世界範圍內形成浪潮。伊朗已經與中國開始了人民幣結算。而沙特也正在與中國協商用人民幣結算能源。如果沙特與中國用人民幣結算貿易，那海灣國家恐怕都會效仿。這關係到的是「石油美元」這一美國金融霸權基礎的動搖，對美國的打擊更大。

還值得注意的是，目前，不僅中國已經成為了沙特最大的能源客戶，而日前沙特還購買了40億美元的中國武器裝備，甚至沙特官方機構正式宣佈，已向中國購買彩虹4察打一體無人機的生產工廠。此前西方就報道過沙特購買了至少300架中國無人機，並且還給出了相關圖片，其實這並不意外，沙特早在多年前就從中國購買了東風導彈，近些年來更是對中國各種類型的先進武器裝備都非常青睞。

這與「沙特軍工本土化」計劃有很大的關係。沙特軍事工業總局局長艾哈邁德·奧哈利在一份「沙特軍工本土化」的聲明中說，沙特正在推進一項到2030年將50%的軍費用於購買國產武器的計劃。據奧哈利說，軍事工業總局確定在未來8年內會向私營部門提供30個主要投資機會，滿足沙特80%的需求，總投資超過1200億沙特里亞爾（約合319億美元）。這就是沙特軍事上去美國化的開始，要知道，沙特過去是美國軍售的買單大戶。

圖為2016年9月4日，中國國家主席習近平與時任沙特副王儲的穆罕默德，在杭州G20會會面並握手。（Reuters）

此外，中國與卡塔爾這個世界產氣大國簽署了一項27年的貿易大單。據媒體報道，預計峰會期間，中國代表團將與海灣國家和其他阿拉伯國家簽署幾十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄。

在拜登採取疏遠或弱化中東戰略之後，目前中東地區正在建立一個新的力量平衡。

美國與伊朗、敘利亞敵對，美沙關係緊張，美國與土耳其關係不睦，以及美國與以色列的嚴重分歧，都意味着這個新的平衡中將「去美國化」。而這正是中國加強與中東國家關係的大好時機。

儘管中國加強與阿拉伯國家的合作並無意針對美國或第三方，但中沙、中阿合作關係的加強本身就一定會提高中國在中東的影響力。重要的是，這有助於推動「一帶一路」建設。中東是「一帶一路」建設的關鍵節點。同時，也有利於推動東西亞的合作，也就是推動東西亞包括中亞一體化進程。

目前不少的阿拉伯國家不僅積極參與「一帶一路」建設，同時也積極申請加入上合組織。不久前的亞信峰會決定，該組織將逐步轉變為全面發展的亞洲經濟和安全合作組織。也就是將成為推動亞洲一體化的重要組織。此外，據報道，目前沙特等阿拉伯國家也在與金磚國家保持接觸，準備申請加入。

圖為2022年9月16日，上合組織成員國首腦在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上合峰會參加會議並合照。圖中左起是印度總理莫迪、哈薩克總統託卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、中國國家主席習近平、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、俄羅斯總統普京、塔吉克總統拉赫蒙、巴基斯坦總理夏巴茲・謝裏夫。（AP）

通過加強雙邊、多邊合作推動亞洲一體化進程，這是中國本身具有的巨大優勢。而拜登推動的印太經濟框架依然還處於一個構想之中。關鍵是印太經濟框架帶有明顯的排他性，特別是排斥中國。這等於是在破壞亞洲合作走向繁榮的大局，更容易引發區域內局勢的對立。顯然不符合整個亞洲的利益。

目前東亞地區通過「一帶一路」和RCEP合作取得了豐碩的成果。中國與阿拉伯國家的合作再得到進一步的強化，必然推動亞洲一體化進程。美國想破壞都難了。

面對目前的局勢，把中國視為最大對手的美國肯定坐不住了，但又無能為力。雖然說亡羊補牢未為晚也，可問題是這樣的示好卻稱不上「補牢」。美國的戰略已經確定，美國已經弱化了在中東的存在，美國與中俄兩個大國的較量也正處於激烈之中，拜登已經不可能這麼快就走回頭路。美國與阿拉伯的關係恐怕比美歐關係更難修復。

儘管目前美國與阿拉伯關係緊張，儘管中阿合作並不想帶「私貨」，可事關中國命運前途的「競爭」，就不得不爭取和利用一切可以利用的手段。美國是中國復興強國的最大麻煩，但中國卻只是美國永久霸權的最大麻煩之一。美國實力雖強，但麻煩、危機更多。在這樣的背景下「競爭」，美國無勝算。