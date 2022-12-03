世界盃｜日本致勝球成佳話「新國旗」變Meme圖　登上瑞典報章封面

日本日前以奇蹟般的方式擊敗西班牙，先後擊敗兩個前冠軍隊取得16強門票，而日本第51分鐘的超前致勝球到底有沒有出界，也引起一波爭議，後來裁判也在看了VAR後宣判進球有效。



依照足球規則，球體必需完全出線才算出界，就像羽球及網球那樣，只要部分壓線，再細微都算界內，相同的足球場上球體也必須要完全過門線才算進球。

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這一球也決定這一組的命運，日本靠著這球拿下勝利，並且奪得第一，西班牙跟德國則是變成相同積分，再比淨勝球後，由西班牙晉級下一輪，德國則是遺憾地連續兩屆小組賽止步。

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賽後網友也在網上發出日本國旗，並在原本的紅圈邊加上一條線，變得像是關鍵球VAR所判讀出來的樣子，並說道這是日本以後的新國旗，也有網友留言說日本不知道會不會，像台灣奧運時羽球麟洋配壓線絕殺一樣，出一個in周邊。

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12月2日的瑞典體育報章SportBladet（IG@sportbladet）

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