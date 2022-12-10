美國用「軍火之王」換Brittney Griner獲釋　神祕背景後台曝光

美國與俄羅斯達成換囚協議後，美國女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）12月8日獲釋。美方同日在阿聯酋阿布扎比機場將本來在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout）交予俄方，以換取格連娜回國。因二人罪行極不對稱，對俄移交聲名狼藉的博特，令美國飽受爭議。



美媒8日報道，博特綽號「死亡商人」（Merchant of Death），曾在前蘇聯軍隊擔任軍事翻譯，後成為軍火商人。聯合國指控他於90至00年代向非洲多個內戰國家輸送大量武器，更被指曾與基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）交易，名列全球通緝要犯。對於上述指控，博特一概否認。

假扮成恐怖分子的美國特工2008年誘騙博特進行軍火交易，博特在曼谷被捕。他被控密謀殺害美國公民及企圖向恐怖組織出售武器等罪名，引渡至美國服刑，獲釋前已被囚14年。期間俄羅斯多次尋求釋放博特，而美國精心設局捉拿他，似乎亦為博特的重要價值添上註腳。

軍火商博特（Viktor Bout）2009年8月離開曼谷刑事法庭，被押送返回監獄時一度擺出勝利手勢。（AP）

據稱博特曾在俄羅斯情報部門工作，在世界各地供應武器，向莫斯科提供資金，亦有傳他曾與現時同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切的高官一同服役。

曾訪問博特的專家透露，他能操多國語言，神秘、健談而富有吸引力，可以沒完沒了地談論同自己有個人關係的各國政要名單。他被捕後一再宣稱自己無辜。

博特在俄羅斯境內知名度高，或有被英雄化的現象。他的事蹟更在2005年被荷里活拍成電影《軍火之王》（Lord of War）。專家分析指，今次換囚看來是普京的勝利。