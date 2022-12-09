美國女籃巨星格連娜突獲釋回國　拜登交出「死亡商人」作交換條件

被俄羅斯判監9年的美國女籃巨星格連娜（Brittney Griner）突然獲釋，美俄兩國政府達成囚犯交換協議，美方交出惡名昭彰的俄羅斯軍火商人Viktor Bout作條件，換來格連娜重獲自由。Viktor Bout有「死亡商人」（Merchant of Death）稱號，被美國判監12年並正在服刑。

有俄羅斯電視台拍得格連娜上機回國片段，這位8次入選WNBA明星賽、兩奪奧運金牌的明星中鋒回應提問記者一句：「很開心」。



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格連娜甫獲釋，美國總統拜登隨即在白宮與格連娜太太Cherelle Griner一起跟她通電話。（President Biden＠Twitter）

格連娜重獲自由，多得美國政府出面與俄羅斯斡旋，她早前獲釋消息一出，美國總統拜登隨即在Twitter上發文，指自己剛與格連娜對話，並向公眾大派定心丸：「我已跟格連娜通話，她很安全，已在客機上，正在回家。」

拜登在帖文上載兩張照片，一張是他與格連娜妻子Cherelle Griner在白宮總統辦公室與格連娜電話對談，另一張是他與Cherelle相擁慶祝。Cherelle隨後在白宮發言稱，「我們一直努力，就是為了這一天。我們從未放棄，談判過程很費神，我希望多謝今次所有為格連娜獲釋而努力的工作人員。」

此外，網上亦流傳有俄羅斯電視台拍得疑為格連娜登機回國片段，並展示了格連娜的美國護照。

當俄羅斯記者問她感受時，格連娜露出笑容回應：「開心」，她當時不清楚自己的目的地，直至記者告訴她要回美國的家時才知曉。

流傳有俄羅斯電視台拍得格連娜乘客機回美國影片。（影片截圖）

格連娜的經理人Lindsau Colas發文感謝美國總統拜登為首的政府官員，亦感謝一直支持格連娜的人，「格連娜可以回到家人身邊共度佳節，都是因為大家的努力。」

格連娜經理人的聲明。（Twitter）

格連娜獲釋消息一出，她效力的WNBA球隊鳳凰城水星在Twitter發文慶祝：「不用數日子了，她正在回家。」美國女子職業籃球聯盟球員工會WNBPA隨即亦分享：「好！她正在回家了！」NBA總裁施華發聲明，表示格連娜曾陷於不可想像的情況中，感謝眾人對格連娜的支持。

與格連娜一同在東京奧運為美國隊１奪冠的隊友A'ja Wilson、Chelsea Gray、Breanna Stewart等亦發文祝賀格連娜重獲自由。NBA與NBA球員工會亦發聲明，感謝眾人對格連娜的支持，並歡迎她回來。

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