CCTV拍下印度檢票員遭高壓電線打頭電暈墮軌 　罪魁禍首可能是牠

印度12月7日發生一宗觸電意外，檢票員薩達爾（Sujan Singh Sardar）站在月台上與同事閒聊時，頭腳突然冒出火光，之後暈倒並跌落鐵軌。影片被上載Twitter後不斷廣傳。鐵路負責人稱事件起因可能涉及鳥類。



從閉路電視影片截圖可見，薩達爾與電線接觸後，頭腳都冒出火光，嚇得與他閒聊的同事連連後退。

事情發生在7日下午，西孟加拉邦（West Bengal）克勒格布爾車站（Kharagpur station）的檢票員薩達爾當時在月台上和一名男子聊天，一條高壓電線突然掉落在他的頭上，導致他瞬間觸電，頭部和腳尖冒出火光。他被電暈倒地，並向後方倒下並墮進軌道。

根據火車站在Twitter上公開的影片，事發時薩達爾頭部、腳部突然冒出火花，然後他失去意識。背對着軌道的他昏厥後整個人墮進軌道。

本在正在與他交談同事見狀嚇得連連後退，直到退到一段距離後他才緊急求救。不久後月台上的民眾趨前查看。

鐵路職員接報後衝到現場，將薩達爾用擔架床抬到月台後，再將他送院。醫生經檢查後發現他身上有燒燙傷，目前已脫離危險期，情況穩定。

鐵路負責人哈希米稱尚未確定事件原因，初步推測是鳥類導致電線掉落，才會讓他受傷，因鳥類經常撿起細小的電線。哈希米稱幸好同事已脫離險境，公司方面已和他說過話。