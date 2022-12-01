俄羅斯偷新娘惡習：少女拒婚男方家人強行綁走 CCTV拍下擄人過程
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
俄羅斯一名女子在拒絕男子求婚後，直接在街上被男子家人綁走，所幸女子在遭綁數天後逃脫，也平安回到家中。
據澳洲新聞網（News.com.au）報道，俄羅斯一名女子貝拉（Bella Ravoyan）在慶祝完18歲生日後不久被20歲的阿米克（Amik Shamoyan）求婚，但阿米克的求婚遭到貝拉拒絕，阿米克於是夥同哥哥與爸爸直接在光天白日之下將女子綁走。
點擊放大瀏覽監視器拍到的擄人過程：
+10
據報男子的行為是因為當地有「偷新娘」（Bride Stealing）的習俗。男方之所以會「偷新娘」，通常是因為家裡沒有錢，無法支付聘金，或是新娘已被許配給別人，男方只好用搶的。
雖然「偷新娘」是一種流傳下來的風俗習慣，但並非合法行為。
被綁走的女子通常會遭到性侵，因為男方認為若是讓新娘懷孕，新娘便沒辦法回到原本的家。
【相關圖輯】俄model爆工作恐怖事 變態男床底爬出非禮 驚得滯繼續扮瞓（點圖了解更多）▼▼▼
+42
貝拉在俄羅斯坦波夫的一處公寓外遭綁架，過程全被監視器給錄了下來，畫面中可以看見兩名黑衣男子將貝拉「扛走」，另外有一人開車接應，隨後綁匪便驅車離開。
幸好後來貝拉想辦法逃走，並回到家中請家人報警，警方循線找到阿米克，他也坦承自己的確綁走了貝拉。
目前阿米克已經遭到逮捕，不過他的哥哥和爸爸仍在逃亡中，如果罪名成立，三人將面臨最高12年有期徒刑。
俄羅斯男山頂窄道騎電單車 失控墮崖不幸身亡 出事一刻影片曝光有片｜無人機3次投彈誓要炸死俄軍 淡定拿起丟開 影片網絡廣傳軍機歐洲半空「動L」被指羞辱俄軍？ 美國：不是故意der俄羅斯MMA選手突然暴斃 生前壯健無病 傳因吃西瓜「中毒」俄羅斯脫衣舞廳奇招救生意 出示「這證明」睇表演有free drink俄羅斯「斬首電梯」恐怖影片瘋傳 男子反應夠快否則「斷頸」
延伸閱讀：
輪班制也撐不住？擁8妻男「寵妃砍半」 4老婆受不了這點要離婚
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】