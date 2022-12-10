新加坡男得知前女友結婚　赴新郎家上鎖縱火　判囚6月

得知前女友隔天結婚，醋男凌晨用腳踏車鏈鎖住新郎家的鐵門，再倒汽油放火燒鞋架，他認罪後被判坐牢6個月。



被告蘇倫帝蘭（Surenthiran Sugumaran，30歲）共面對一項非法禁錮和一項惡作劇縱火的控狀。他10月18日承認其中一項，另一項交由法官下判時一併考慮。案件星期五（12月9日）下判後，被告表示會立即服刑。

《聯合早報》早前報道，被告在2022年3月11日通過社交媒體得知前女友隔天即將舉辦婚禮後，他心有不甘，決定在婚禮前給新郎製造麻煩。被告準備了黑色連帽外套、腳踏車鏈、打火機和空瓶子，並從自己的電單車油箱抽出汽油倒入空瓶中。

被告在婚禮當天凌晨4時許，騎電單車來到新郎居住的組屋。他先用連帽外套遮臉避免被電梯電眼拍到，過後為了躲避追查，還特意搭電梯到12樓，再爬樓梯到13樓。他走到新郎家門口，取出腳踏車鏈把大門鎖上，接著把汽油倒在門口和鞋架上，再用打火機點燃汽油。

被告犯案後，按照原路下樓，沿途把打火機丟到附近草叢，再騎電單車逃走，把空瓶丟進垃圾桶才回家。

新郎早上8時22分打開木門，發現鐵門被鎖，所幸火勢沒有蔓延，但仍將總價值410元的鞋架和7雙鞋子燒毀。新郎事後報警。

法官下判時說，惡作劇縱火是嚴重的罪行，被告犯案前經過謀劃，決定把單位鐵門上鎖，將屋內的新郎置身在危險中，這些都是下判時考量的因素。

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