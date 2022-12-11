抗生素耐藥性愈來愈強　世衛高度關注

世界衛生組織的報告顯示，一些感染人類血液的細菌表現出的耐藥性愈來愈強，世衛組織對此高度關注。



世衛組織星期五（12月9日）發佈的《全球抗生素耐藥性和使用監測系統報告》，首次提供了各國檢測的抗生素耐藥性分析和2017年以來的趨勢。參與調查的國家達127個，覆蓋世界人口的72％。

過度使用或濫用抗生素，讓細菌對許多治療方法產生了耐藥性，新開發的替代療法卻又少之又少。

世衛組織2017年修訂的《基本藥物清單》將抗生素分為可用類、慎用類和備用類三類。備用類為最後的治療手段，應僅在所有其他替代藥物失靈的最嚴重情況下使用。

報告說，經常在醫院引起血液感染的細菌，如肺炎克雷伯菌（Klebsiella pneumoniae）和鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii），半數以上具耐藥性。這些感染需要備用類的碳青黴烯類抗生素治療，但耐藥性會導致死亡風險上升。

此外，一些常見的細菌也愈來愈有耐藥性，如淋病奈瑟菌、大腸桿菌等。

新抗生素的開發進展緩慢也引起關注。製藥商面對許多制約，首先治療方法的價格必須便宜，其次醫療人員儘可能減少使用抗生素以避免細菌出現耐藥性，妨礙了製藥商開發新抗生素的意願。

目前，新抗生素開發工作多在小型藥劑公司進行，大型藥劑商則專注於更有利可圖的藥物。

本文獲《聯合早報》授權轉載

