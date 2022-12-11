Netflix紀錄片《哈里與梅根》開播　英媒稱哈里王子高興＋不後悔

Netflix紀錄片《哈里與梅根》（Harry & Meghan）首3集開播，內容涉及王子夫婦對王室批評，在英國引起爭議。已故戴安娜王妃（Princess Diana）密友透露，哈里王子（Prince Harry）不後悔參與拍攝，且對紀錄片的敘事手法以及談及夫妻倆經歷的方式感到高興，更希望父兄能觀看影集。



英國《星期日郵報》12月10日引述英國已故戴安娜王妃密友指，儘管面臨無數批評，哈里王子仍對影集感到非常滿意，認為片段能「分享他們生活中的真相」，講述「他希望全世界聽到的故事」，且絕不後悔。

這位密友指出，哈里甚至希望父親查理斯三世（Charles III）與兄長威廉王子（Prince William）能親自觀看影集，以了解他同夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）曾經歷的困境。

消息人士指，威廉本已因為哈里夫婦在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）尚在世時脫離王室而非常憤怒。2023年初哈里的自傳出版，這套片集也在播放，而這看來無助讓威廉改變對哈里夫婦的觀感。

消息人士稱威廉還未看這套片集，料可能會看。但如哈里希望哥哥看畢影集會改變他的看法，這看來不太可能。

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這名家庭朋友稱，哈里仍然愛着父親和兄長，希望與王室其他成員能達致某種和解，或至少聽到他們對自己在片中講述的經歷有所答覆，但深知他的言論不會被公開處理。

哈里在片中曾批評王室帶有一種種族主義的「無意識偏見（unconscious bias）」，梅根更指威廉夫婦對她毫無感情。外界評論認為，影集播映只會令哈里夫婦與王室的關係進一步撕裂，更加難以修補。

保守黨：哈里夫婦不應出席國王加冕禮

英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）及11日表示，哈里夫婦不應出席預定於2023年5月舉行的查理斯三世及卡米拉王后（Queen Camilla）加冕禮，另一位保守黨成員梅勒（David Mellor）更指責他們出賣王室牟利，如果他們出現在加冕典禮上，民眾有權大喝倒彩。

《星期日郵報》10日在報道中公開的民調結果顯示，44%受訪民眾認為應褫奪哈里的頭銜，有19％反對。

有42%受訪者認為應將哈里排除在繼承人順序以外，持反對意見的有23%。

28%受訪者認為，哈里夫妻不應獲准出席查理斯的加冕禮，31%的受訪者反對這麼做。