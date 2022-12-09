被指拒評哈里梅根紀錄片　英國王室「說話了」

英國王室哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片《哈里與梅根》（Harry & Meghan）首3集在12月8日首播，片頭指王室成員拒絕評論。白金漢宮反駁指接洽電郵由一家第三方製作公司寄出，無法驗證來源。



英媒8日引述白金漢宮消息人士表示，當時僅收到一封由獨立製作公司寄發的電郵，稱正在製作一齣Netflix紀錄片。白金漢宮隨後聯繫Archewell Productions與Netflix詢問郵件是否真實，但未有得到答覆。消息人士指，「缺乏驗證之下，我們無法提供任何回應」。

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Netflix消息人士堅稱，已提前與英王查理斯三世（Charles III）與威廉王子（Prince William）的通訊處聯絡，指有向王室提供機會，讓他們就哈里夫婦在片中的說法回應。

《哈利與梅根》片頭載有「王室成員拒絕對影集內容進行評論」字樣，引起是次爭議。在前3集中，哈里夫婦的指控大多針對小報，但亦有含蓄批評個別王室成員。影集後3集會在下星期播出，王室擔心內容會更具煽動性。一名白金漢宮消息人士稱， 「下週將是毒藥」（Next week will be poison.）。