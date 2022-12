哈里梅根紀錄片首播前夕　赴晚宴被問「把錢看得比家人重要嗎」

英國王室哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》(Harry & Meghan)12月8日首播,兩人6日在紐約出席頒獎禮兼晚宴,但就遇到多條尷尬問題,如「摧毀王室你是怎麼想的」、「你把錢看得比家人重要嗎?」



哈里與梅根6日在紐約出席甘迺迪人權基金會的The Ripple of Hope Award晚宴,下車時有多人包圍着他們,但現場隨即傳出聲音「摧毀王室你是怎麼想的」(What do you think about destroying the royal family)、「梅根,你摧毀了王室」(Meghan. You destroyed the royal family.),兩人未有停下,繼續步向會場。

兩人在場內繼續遇到尷尬問題,在拍照環節時,有人大喊道「你在傷害自己的家族嗎」(Are you harming your family?)、「哈里,你把錢看得比家人更重要嗎?」(Harry, are you putting money before your family?)

哈里與梅根同樣未有直接回答,哈里僅說了一句「這麼多問題啊」(So many questions.),以化解尷尬。

《哈里王子和梅根》(Harry & Meghan)紀綠片首3集12月8日發布,另外3集則在15日。紀錄片未正式首播已為成傳媒焦點,鬧出哈里指王室有「卑鄙的勾當」、兩人疑未經許可帶攝影師入白金漢宮拍攝等爭議。

+ 21

▼以下為Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》的預告片: