世界盃｜摩洛哥爆冷進入四強　非洲與阿拉伯國家齊慶祝

摩洛哥創下歷史，爆冷擊敗葡萄牙進入世界盃四強，成為第一支進入世界盃四強的非洲及阿拉伯國家，多個非洲與阿拉伯國家都摩洛哥的勝利慶祝歡呼。



摩洛哥在世界盃八強賽以1:0擊敗葡萄牙進入四強，球迷在卡塔爾的球場和道路上大肆慶祝，但除了卡塔爾外，從科特迪瓦的阿比讓到沙特阿拉伯的利雅得，都有民眾為摩洛哥的勝利歡呼。

圖為12月10日，法國巴黎，摩洛哥勝出後各處都有支持者慶祝。（Reuters）

在摩洛哥首都拉巴特一間咖啡館，球迷擠滿了觀看球賽的人們。一名年輕婦女表示：「他們讓人高興和自豪，他們證明可以進入决賽。為什麼不行呢？我們為這支得到非洲和阿拉伯人支持的球隊感到非常自豪。」

阿拉伯和非洲的政治和體育領導均向摩洛哥致意，非洲聯盟主席薩勒（Macky Sall）在Twitter上用大字寫道：「歷史性的！夢幻般的！阿特拉斯獅有資格進入世界盃的準決賽！勇敢的摩洛哥」。

科特迪瓦前球星德羅巴（Didier Drogba）亦在Twitter上寫道：「他們做到了！這是壯舉，做得好摩洛哥，非洲萬歲！」

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在利比亞，在港口城市米蘇拉塔觀看比賽的人群點燃了紅色信號彈，揮舞着利比亞和摩洛哥的國施，而在突尼斯，人們亦慶祝着摩洛哥的勝利。一名在突尼斯的球迷說道：「今天摩洛哥向非洲和阿拉伯人展示着，所有人都夢想成真。」

在巴勒斯坦控制的加沙地帶，成千上萬的人擠滿了各地咖啡館和餐廳，同樣對摩洛哥的勝利感到興奮。摩洛哥在上次的勝利後，展示着巴勒斯坦的國旗。一名在加沙的商人表示，：「看着他們的勝利，就有如自己的國家勝利一樣。」

在歐洲，英國倫敦的埃奇威爾路（Edgware Road），一個是阿拉伯的社區，街上都是揮舞着摩洛哥旗幟和響喇叭的汽車。在法國巴黎，摩洛哥的球迷在香榭麗舍大街高呼着勝利。