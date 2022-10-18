以土耳其溪取代北溪　不是普京說了算

10月12日，普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行的俄羅斯能源周論壇上表示，北溪管道系統遇襲後，土耳其溪或可成為俄羅斯對歐輸氣的主要管道，且若土耳其感興趣，新建通往土耳其的管道是有可能的，「在經濟上是可行的，而且考慮到最近發生的事件，那裡的安全水平明顯更高。」



俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）亦表示，俄氣已準備好在黑海海底修建更多通往土耳其的天然氣管道，還建議在歐盟-土耳其邊境創建天然氣交易中心。土耳其能源部長多梅茲（Fatih Donmez）則在同一會議上回復：「這是我們第一次聽到這樣的想法。我們需要討論法律、商業和經濟和技術問題。」但其同樣表示，有鑑於土俄此前在土耳其溪等項目上的合作，建造新的天然氣管道「絕對有可能」。

10月13日，亞洲相互協作與信任措施會議（簡稱亞信）第六次峰會在哈薩克首都阿斯塔納（前稱：努爾蘇丹）召開，普京於參會期間和埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）進行了單獨會談，席間再提兩國能源合作。

普京表示，若土耳其和來自其他潛在買家有興趣，可以考慮另建天然氣管道系統，同時在土耳其創建天然氣銷售樞紐，既處理銷售問題，也對天然氣進行定價，「它當然會是一個平台，但不僅用於供應，也用於確定價格」。埃爾多安雖未當場同意，但已於14日正式表示，將讓土耳其的能源部門立即展開研究，探討俄方所提的、將土耳其變成歐洲天然氣樞紐的未來前景。

此一倡議的發展，折射了俄羅斯的盤算與取捨，也引爆了西方的輿情討論。

10月13日，俄羅斯總統普京抵達哈薩克首都阿斯塔納。（AP）

土耳其溪的戰略角色

首先，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯面臨了天然氣出口格局的變化。

2022年2月，在西方聯合反俄的壓力下，已完工的北溪2號被迫無限期停審，其運營公司也宣告破產；9月2日起，北溪1號因俄羅斯施行「對歐斷氣戰」，故自該日起完全停止供氣；9月27日，兩條北溪管道先後發生氣體外泄，外界推測應是受襲所致，普京雖稱「北溪2號尚有一未受損支線可向歐洲供氣」，卻未獲得後者的正面回應。綜上所述，短期之內要通過北溪管道向歐陸輸氣，應是難於登天。

時至今日，俄羅斯還有一些對歐輸氣管道，當中包括：一條通過烏克蘭，但其輸送量已在2011年北溪1號啟用、2014年克里米亞危機、2022年俄烏戰爭爆發後鋭減，短期之內應也難再擴大輸氣；另一條則是通過黑海的土耳其溪（TurkStream），其可分為兩線，一線通過黑海海底向土耳其供氣，一線通過土耳其向南歐供氣，年總輸氣量315億立方米，雖低於北溪1號的550億立方米年輸氣量，卻仍相當可觀。故在北溪受阻、俄烏關係陡降的情況下，俄羅斯轉向土耳其尋求突破，也是情理之中。

然而此舉引發了部分西方國家的緊張，主流媒體更以擔憂語氣，探討倡議成形的可能。究其緣由，土耳其溪的特殊角色堪為關鍵。

在丹麥軍方提供的這張照片中，可以看到2022年9月29日在波羅的海北溪管道天然氣泄漏點上方水域的海浪波動。（AP）

在西方看來，土耳其溪更多是替俄土兩國的國家利益服務。一來，其充當了俄氣輸入歐洲市場的渠道，導致部分國家「受莫斯科箝制」，例如俄烏戰爭爆發後，保加利亞因未按俄羅斯要求，以盧布支付天然氣，故自4月27日起慘被斷氣至今，當中所涉管道便是土耳其溪。雖說保加利亞的俄氣採購合約本就會在年底到期，其與希臘間的天然氣管道也自10月1日起正式運作，但高達90%的俄氣依賴度一夕受挫，不可能全無陣痛、毫無感覺。

二來，土耳其溪於2020年正式通氣以來，帶給安卡拉的不僅是過境費，更有對莫斯科的能源依賴。根據2021年數據，土耳其進口的天然氣總量為580億立方米，當中有260億立方米來自俄羅斯；通過管線運輸的氣體總量高達460億立方米，其中也有將近三分之一來自俄羅斯。故在歐洲看來，這一結構恐會帶來兩重效應：一是讓土耳其在能源安全考量下，愈發親近俄羅斯，從而與歐盟疏離；二是在前述脈絡發酵下，讓歐洲的能源安全除了俄羅斯威脅外，多出土耳其這一不穩因素。

無獨有偶，美國同樣不樂見土耳其溪的存在。一來，其與俄羅斯、卡塔爾三分全球液化天然氣（LNG）市場的結構正在成形，且三國皆有意爭奪主導地位，而歐洲市場一直是美國的主要功克目標，故其向來反對非美國天然氣輸入歐洲；二來，美國同樣認為土耳其溪是俄羅斯的「地緣政治工程」，目的是增加莫斯科的對歐影響力，並將能源優勢將轉化為地緣政治優勢。如此發展，自然不是美國的期待走向。

土耳其溪貫穿黑海，伊斯坦布爾以西小鎮Luleburgaz為終點。（Gazprom）

俄土歐各有盤算

而從宏觀結構來看，在歐俄摩擦漸顯的國際局勢下，土耳其的能源角色愈發複雜。

在俄羅斯眼裏，其視土耳其為相對安全與獨立的能源運輸途徑，是取代烏克蘭、彌補北溪缺額的第一選項。雖說土耳其溪的輸氣量暫難與北溪齊肩，但普京更多是着眼於未來。

第一，其認為歐洲的能源「去俄化」短期難成，且俄烏戰火總有結束的一天，屆時歐洲仍要在一定程度上恢復與俄羅斯的能源互動；第二，普京恐怕在觀察德國政壇生態後，認為北溪重啟的可能性不高，也對通過烏克蘭的管線增量不抱希望，故要替未來的歐俄能源互動尋找新途徑；第三，普京應是研判土耳其未來幾年的對外政策，都會維持眼下的「東西擺盪」模式，意即不會全然聽命於美國、歐盟、北約等西方國家陣營，故才有與俄羅斯合作的政治空間。

2022年10月17日，烏克蘭基輔市中心有住宅大樓受攻擊後冒出濃煙，消防人員到場（AP）

但在歐洲的視角內，其賭的同樣是時間與空間。第一，以德國為首的積極拒俄派認為，在歐洲被高通脹與寒潮反噬前，普京政權將會先崩潰，故其並不急着向俄羅斯妥協；第二，部分歐洲國家期望能借此次「硬脱鈎」，加速實現能源的「去俄化」，例如法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）便稱俄土共建天然氣樞紐「沒有任何意義」，因為歐盟根本不會增加進口；第三，歐洲也對土耳其的「東西擺盪」寄予厚望，有別於美國全盤否定他國天然氣入歐，歐洲雖厭惡土耳其溪，卻不排斥與土耳其展開合作，例如其近年來與土耳其合作開發的「南方天然氣走廊」，便是意在將裏海與中東的石油、天然氣輸入歐洲，從而降低對俄依賴。

而在歐俄對峙的格局下，土耳其確實也有自己的盤算。平心而論，俄烏戰爭爆發前，不僅歐洲國家有意擺脱俄羅斯的能源枷鎖，土耳其亦然。在其看來，「支持土耳其成為天然氣樞紐」只是莫斯科的說詞，將土耳其溪當作與歐盟鬥爭的地緣籌碼、談判工具，才是俄羅斯的真目的。故在土耳其溪外，其又與歐洲合作「南方天然氣走廊」，簽署了跨安納托利亞管道（TANAP）協議，成為阿塞拜疆天然氣的能源走廊，目的便是兩邊下注、分散風險，創建與歐俄的雙向能源合作。

如今埃爾多安看似積極回應普京的提議，其實仍不離上述雙邊要價心態。第一，眼下局勢明顯是俄羅斯相對有求於土耳其，而此時答應普京要求，或許可在天然氣定價、管線安排上，爭取到更多主動權；第二，土俄攜手合作後，若歐洲真在能源「去俄化」上一去不復返，則土耳其的「南方天然氣走廊」角色必然上升，無從發揮的「土俄天然氣新平台」也不會有「見罪西方」的問題；第三，若歐洲回心轉意，恢復與俄羅斯的能源互動，則與莫斯科攜手的土耳其必然扮演重要角色，且能借着定價權、輸氣管線獲取龐大收益。

簡言之，以土耳其溪取代北溪並非不可行，但其實踐涉及了複雜的多方博弈，除了俄羅斯真心期盼開花結果外，尚有鐵了心要對沖的法德等國，以及見機行事、東西擺盪的土耳其。歸根結柢，其走向並非俄羅斯一方能定，俄烏的戰場動態、歐洲能源的「去俄化」進展、土耳其的合作誠意，恐怕才是決定結果的真關鍵。

【土耳其溪與北溪Q&A】