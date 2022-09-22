E沙拿空難｜事發前音訊預示悲劇　機師早知異常：明天必穿救生衣

阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala，E沙拿）2019年乘小型飛機，準備到新東家卡迪夫城展開首課操練，未料飛機失事，葬身英倫海峽。

事隔3年，英媒《BBC》取得E沙拿及機師生前最後片段，及事發前二人跟朋友的電話錄音。二人同樣察覺到飛機有不妥，向朋友談及憂慮，不幸言談間種種，變成死亡預告。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

E沙拿於2019年初從法甲南特轉會英超卡迪夫城，在當年1月21日乘坐59歲機師David Ibbotson駕駛的小型飛機失事，墜落英倫海峽深處。失蹤後兩星期，搜索隊在海床發現殘骸，以及E沙拿的遺體，但未能找到David Ibbotson的遺體。

E沙拿乘坐的航機失蹤，當時球壇寄望有好消息，無奈悲劇告終。（Getty Images）

E沙拿與機師 上機前各懷不安

《BBC》昨（20日）公開事發前一些影片，包括二人於南特機場接受安檢，及飛機起飛一刻，還有David Ibbotson跟肇事飛機自拍。

此外《BBC》取得David Ibbotson駕駛飛機赴南特後與朋友的對話，以及E沙拿上機時跟朋友閒談。這些「遺言」顯示早有跡象，一場悲劇即將發生。

接載E沙拿的機師David Ibbotsen，並無資格取酬載客。（影片截圖/BBC）

機師去程時聽見怪響 「可能最後一次傾閒偈」

David Ibbotson於2019年1月19日駕駛肇事飛機往南特，準備接載E沙拿。飛機抵埗後，他跟一名機師通電話，提及飛行途中出現聲響：「飛到海峽中途，聽到嘭一聲，仲感覺到機艙內有啲水汽。」他雖感不妥，但見錶板上儀器一切正常，便繼續飛行，安全抵達。

惟他透露飛機的左煞車腳踏失效，需要維修，接着開玩笑：「可能係最後一次好似以前咁同我傾下閒偈，聽日你為我喊㗎喇」。

E沙拿上機前接受安檢情況。（影片截圖/BBC）

事發當晚 機師：揸架爛鬼機

20日當晚，David Ibbotson駕駛飛機接載E沙拿，二人一同接受安檢。David Ibbotson當天跟朋友通電話，透露接載一名卡迪夫城的足球員，「佢啱啱由南特轉會，我諗大約2000萬鎊啦，佢哋委託我揸架爛鬼機（dodgy mirage）載佢」。

言談間他再次流露憂慮，「救生衣平時放喺機師位中間，但肯定聽日要著上身」。

紅圈中的小型飛機載着E沙拿，最終葬身大海。（影片截圖/BBC）

E沙拿最後聲音：我好驚

飛機開上跑道，準備起飛，E沙拿沒有興奮，只有恐懼。他跟朋友從Whatsapp通訊說：「我坐嗰㗎機甩皮甩骨。如果嚟緊個半鐘冇晒音訊，唔知有冇人打聽下我呢。因為佢哋搵唔到我……我好驚。」當時有報道指，他正向家人留下遺言。

飛機在起飛後一小時失去聯絡，消失夜空中。直至同年2月3日才在英倫海峽海床發現殘骸以及E沙拿的遺體，這位阿根廷前鋒終年28歲。

'I'm on a plane that looks like it's falling apart... I'm scared'



Exclusive CCTV footage shows the last time Emiliano Sala is seen alive boarding the doomed flighthttps://t.co/0oiJwj3Ihp pic.twitter.com/uL7l6BzsvV — BBC Wales News (@BBCWalesNews) September 21, 2022

事後調查發現，卡迪夫城本為E沙拿預訂航班，但E沙拿為了跟隊友告別而延遲離開南特，轉會的經理人遂為他包機。接洽的機師David Henderson因檔期問題，轉介給David Ibbotson。

飛機疑為避開雲層持續爬升及下降時，終於在空中解體，高速墜入海中，失事時二人或已因一氧化碳中毒而失去知覺。David Ibbotson只有業餘執照，並沒有資格載客取酬或夜間飛行。David Henderson因疏忽航空安全，判監一年半。