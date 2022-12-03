NIKE與當代藝術家Tom Sachs合作十周年　成功將太空夢帶到人群中

關注文藝展覽、太空科學或潮流球鞋等領域的搭黨們，對於美國當代藝術家Tom Sachs 絕對是有所耳聞，Tom Sachs可謂現今最有影響力的創作者之一。



近期他與 NIKE 迎來合作第十週年，並為鞋迷們獻上最新作品「General Purpose Shoe」又引起了一波時尚潮。

今回我們將總覽Tom Sachs的創作生涯與他的精神理念，一起跟著 Dappei 進入他宏偉的世界觀吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

懷抱太空夢的當代藝術家

情場失意竟成創造動力

Tom Sachs為美國當代藝術家，出生於紐約，專精於雕塑，大學時因為經歷失戀，不斷的創作與工作便是他療傷解藥，而他的藝術生涯就此開始。他曾擔任建築大師 Frank Gehry 的木工助理，也當過警衛、電梯維修人員，再辛苦的工作他都能克服，因為他始終相信「THE REWARD FOR GOOD WORK IS MORE WORK.」。

Tom Sachs自嘲自己小時並不是個優秀的學生，各科拿 C、留過級、體育不好又不討喜，連師長都認為他是問題學生；而生在一個 NASA 正值熱門議題的年代下，滿是「缺點」的他深深著迷於未知的太空文化，無限的幻想與好奇成為他創作中的核心理念；至今在他的作品上，我們不乏見 NASA 標誌與各種太空元素。

NASA 是終極的時尚品牌，這是科學界的 Chanel，其擁有最強大的影響力與最高品質的裝備。 Tom Sachs

1994 年聖誕節 — Hello Kitty Nativity Scene 爆紅

那年，正值 28 歲的Tom Sachs受邀紐約時裝品牌 BARNEYS 設計聖誕節櫥窗布置，他大膽地以當時的流行文化 Hello Kitty 、叛逆代表 Bart Simpson，還有麥當勞標誌取代耶穌誕生的神聖場景，作品名為「Hello Kitty Nativity Scene」。這項爭議性作品成功地吸引了媒體、藝術收藏家、時尚達人等大眾的關注，不過最後品牌端將作品撤下。後來主張無神論者的Tom Sachs也解釋道「作品本意是為了幽默化變得商業的聖誕節（消費主義），而非褻瀆神明」。

精神：Always be Knolling

起源

在他大學畢業後前往倫敦修得建築學，成為 Frank Gehry’s studio 建築工作坊裡的助手之一，因而培養了他對 Knolling 的美感執著（排列藝術），這也對他的處世之道與創作帶來極大啟發；「Always be Knolling」是Tom Sachs工作室的座右銘，他也訂定了 Ten Bullet 工作守則，從第一條 「Work to code」 開始到最後 「Persistence」你會漸漸地體會到他所深信的「Knolling」。

創造力是敵人 Creativity is the Enemy

這其實也是建立在「Always be Knolling」之下的概念，是Tom Sachs名句之一；他口中的這句「Creativity is the Enemy」指的是「做好眼前的事物，除非必要，否則不要即性創作！」，他認為創新是建立在足夠的基礎之下，沒有基礎的創作，不論再怎麼有創意，沒有質量也就可惜了。

Tom Sachs x 時尚潮流

暴力 x 精品時尚

他生平中第一、二個展覽以《文化修復 cultural prosthetics》為核心，作品以精品品牌為包裝呈現暴力美學，包含 Hermes 手榴彈、Tiffany 警察配槍、Chanel 電鋸與斷頭台、PRADA 死亡營等雕塑；以這種無聲的形式表達了對現代消費主義、追求品牌拜物的看法。

Tom Sachs x NIKE

接著，說到Tom Sachs，他與 NIKE 的緣分可以追溯到十多年前，首次聯名為 2007 年的Mars Yard Overshoe，此系列是為了讓大眾更能輕易應付紐約潮濕寒冷的冬季，而設計出這防水防滑的鞋款。

2012 年，兩方再度聯名推出 NikeCraft Mars Yard 系列，這款則是專為航空領域人士設計的鞋子，這系列的靈感啟發很大部分是來自他對太空的熱愛 —— 為了製造更能走上太空的堅固耐走裝備。

2022 年 9 月，Nike general Purpose shoe 又引起了一波潮流，這次他們以「Boring」為主題，意指樸實的設計、齊全的尺碼讓每個人都可以穿上，是款設計給所有人的鞋履；除此之外，Tom Sachs在這次的設計當中還暗藏小細節，改變以往尺碼排序，將女碼放在男碼之上，也是希望大家在挑選鞋款時能夠撇開性別的刻板印象，以最原始的喜好來穿鞋！

「希望你可以拿出來穿它而非收藏它，讓球鞋發揮它的功用」，在這個鞋迷滿天下的世代，收藏球鞋成為部分人的喜好與風潮，但講求實用的Tom Sachs希望大家能夠穿上這雙鞋，帶著它冒險，盡情地穿髒它吧！

Dappei 結語：

看完 Tom Sachs 的介紹，就連不是太空迷的搭編都覺得好有魅力啊！真心佩服Tom Sachs對太空夢的熱忱，將自己所愛轉換為創作動力，讓感性的藝術與理性的科學交錯融合，讓藝術不再那麼遙不可及，似乎達到了眾人皆能觸碰的平衡，更成為一個人人皆能入手的球鞋「產物」。



延伸閱讀：

春天穿搭挑戰「Wordle 配色」，簡單 6 個入門技巧讓你聚焦街頭，軍綠色、芥末黃搭配不再是件難事！

美國加州最新必去打卡點！高雅莫蘭迪配色的 Monument House！

原文：沉穩優雅的「莫蘭迪色」冷知識：義大利畫家的人生觀詮釋，《延禧攻略》其實與其無關？

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】