NIKE與當代藝術家Tom Sachs合作十周年　成功將太空夢帶到人群中

關注文藝展覽、太空科學或潮流球鞋等領域的搭黨們,對於美國當代藝術家Tom Sachs 絕對是有所耳聞,Tom Sachs可謂現今最有影響力的創作者之一。



近期他與 NIKE 迎來合作第十週年,並為鞋迷們獻上最新作品「General Purpose Shoe」又引起了一波時尚潮。

今回我們將總覽Tom Sachs的創作生涯與他的精神理念,一起跟著 Dappei 進入他宏偉的世界觀吧!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 7

懷抱太空夢的當代藝術家

情場失意竟成創造動力

Tom Sachs為美國當代藝術家,出生於紐約,專精於雕塑,大學時因為經歷失戀,不斷的創作與工作便是他療傷解藥,而他的藝術生涯就此開始。他曾擔任建築大師 Frank Gehry 的木工助理,也當過警衛、電梯維修人員,再辛苦的工作他都能克服,因為他始終相信「THE REWARD FOR GOOD WORK IS MORE WORK.」。

Tom Sachs自嘲自己小時並不是個優秀的學生,各科拿 C、留過級、體育不好又不討喜,連師長都認為他是問題學生;而生在一個 NASA 正值熱門議題的年代下,滿是「缺點」的他深深著迷於未知的太空文化,無限的幻想與好奇成為他創作中的核心理念;至今在他的作品上,我們不乏見 NASA 標誌與各種太空元素。

NASA 是終極的時尚品牌,這是科學界的 Chanel,其擁有最強大的影響力與最高品質的裝備。 Tom Sachs

1994 年聖誕節 — Hello Kitty Nativity Scene 爆紅

那年,正值 28 歲的Tom Sachs受邀紐約時裝品牌 BARNEYS 設計聖誕節櫥窗布置,他大膽地以當時的流行文化 Hello Kitty 、叛逆代表 Bart Simpson,還有麥當勞標誌取代耶穌誕生的神聖場景,作品名為「Hello Kitty Nativity Scene」。這項爭議性作品成功地吸引了媒體、藝術收藏家、時尚達人等大眾的關注,不過最後品牌端將作品撤下。後來主張無神論者的Tom Sachs也解釋道「作品本意是為了幽默化變得商業的聖誕節(消費主義),而非褻瀆神明」。

精神:Always be Knolling

起源

在他大學畢業後前往倫敦修得建築學,成為 Frank Gehry’s studio 建築工作坊裡的助手之一,因而培養了他對 Knolling 的美感執著(排列藝術),這也對他的處世之道與創作帶來極大啟發;「Always be Knolling」是Tom Sachs工作室的座右銘,他也訂定了 Ten Bullet 工作守則,從第一條 「Work to code」 開始到最後 「Persistence」你會漸漸地體會到他所深信的「Knolling」。

創造力是敵人 Creativity is the Enemy

這其實也是建立在「Always be Knolling」之下的概念,是Tom Sachs名句之一;他口中的這句「Creativity is the Enemy」指的是「做好眼前的事物,除非必要,否則不要即性創作!」,他認為創新是建立在足夠的基礎之下,沒有基礎的創作,不論再怎麼有創意,沒有質量也就可惜了。

Tom Sachs x 時尚潮流

暴力 x 精品時尚

他生平中第一、二個展覽以《文化修復 cultural prosthetics》為核心,作品以精品品牌為包裝呈現暴力美學,包含 Hermes 手榴彈、Tiffany 警察配槍、Chanel 電鋸與斷頭台、PRADA 死亡營等雕塑;以這種無聲的形式表達了對現代消費主義、追求品牌拜物的看法。

Tom Sachs x NIKE

接著,說到Tom Sachs,他與 NIKE 的緣分可以追溯到十多年前,首次聯名為 2007 年的Mars Yard Overshoe,此系列是為了讓大眾更能輕易應付紐約潮濕寒冷的冬季,而設計出這防水防滑的鞋款。

2012 年,兩方再度聯名推出 NikeCraft Mars Yard 系列,這款則是專為航空領域人士設計的鞋子,這系列的靈感啟發很大部分是來自他對太空的熱愛 —— 為了製造更能走上太空的堅固耐走裝備。

2022 年 9 月,Nike general Purpose shoe 又引起了一波潮流,這次他們以「Boring」為主題,意指樸實的設計、齊全的尺碼讓每個人都可以穿上,是款設計給所有人的鞋履;除此之外,Tom Sachs在這次的設計當中還暗藏小細節,改變以往尺碼排序,將女碼放在男碼之上,也是希望大家在挑選鞋款時能夠撇開性別的刻板印象,以最原始的喜好來穿鞋!

「希望你可以拿出來穿它而非收藏它,讓球鞋發揮它的功用」,在這個鞋迷滿天下的世代,收藏球鞋成為部分人的喜好與風潮,但講求實用的Tom Sachs希望大家能夠穿上這雙鞋,帶著它冒險,盡情地穿髒它吧!

Dappei 結語:

看完 Tom Sachs 的介紹,就連不是太空迷的搭編都覺得好有魅力啊!真心佩服Tom Sachs對太空夢的熱忱,將自己所愛轉換為創作動力,讓感性的藝術與理性的科學交錯融合,讓藝術不再那麼遙不可及,似乎達到了眾人皆能觸碰的平衡,更成為一個人人皆能入手的球鞋「產物」。



延伸閱讀:

春天穿搭挑戰「Wordle 配色」,簡單 6 個入門技巧讓你聚焦街頭,軍綠色、芥末黃搭配不再是件難事!

美國加州最新必去打卡點!高雅莫蘭迪配色的 Monument House!

原文:沉穩優雅的「莫蘭迪色」冷知識:義大利畫家的人生觀詮釋,《延禧攻略》其實與其無關?

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】