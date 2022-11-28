世界盃｜塞爾維亞更衣室掛反科索沃旗幟　FIFA罰款了事

塞爾維亞國家隊與不少鄰國都是足球世仇，歷史上有着千絲萬縷的關係。G組首輪分組賽對巴西前，塞爾維亞被拍到於更衣室懸掛一支印上塞爾維亞國旗畫在科索沃領土的橫額。

經科索沃文化、青年及體育部長施古（Hajrulla Ceku）向國際足協（FIFA）投訴後，FIFA決定向塞爾維亞足總罰款，以作懲治。



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塞爾維亞在世界盃G組首輪分組賽以0：2不敵巴西，球場外亦有事發生。塞爾維亞國家隊被拍攝到更衣室內懸掛一支印有塞爾維亞國旗畫在科索沃領土的橫額，上面寫有塞爾維亞語「Nema Predaje」，可翻譯為「永不投降」。

估計意思是塞爾維亞在收復科索沃的歷程將永不投降，誓要收復科索沃。根據該流出相片，橫額掛在後衛維爾高域（Milos Veljkovic）與安迪查施夫高域（Andrija Zivkovic）兩將擺放球衣的位置中間。

飛往卡塔爾支持塞爾維亞的球迷亦有在場內舉起類似橫額。（Getty Images）

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科索沃文化、青年及體育部長施古對事件相當不滿，並對FIFA投訴，他認為塞爾維亞球員利用世界盃來宣揚帶仇恨、排外、帶種族滅絕意思的訊息，重申科索沃為FIFA及歐洲足協（UEFA）正式會員，FIFA絕不能姑息相關行為。

FIFA最終引用其紀律守則，指塞爾維亞違反「不能使用具攻擊性的動作、語言」以及「不能使用體育活動來宣揚非體育價值」的守則，對塞爾維亞足總作出罰款，惟金額不詳。

Disgraceful images from #Serbia locker room, displaying hateful, xenophobic and genocidal messages towards #Kosova, while exploiting #FIFAWorldCup platform.



We expect concrete actions from @FIFAcom considering that the @FFK_KS 🇽🇰 is a full FIFA and UEFA member. pic.twitter.com/xwu6i0j7dG — Hajrulla Çeku (@HCeku) November 25, 2022

塞爾維亞與科索沃的主權爭議須追溯至1998年兩個地區爆發戰爭，造或13000人死亡。塞爾維亞殘酷鎮壓，遏制科索沃地區的叛亂，最終北約（NATO）轟炸塞爾維亞才令戰爭結束。

科索沃最終於2008年宣布獨立，科索沃足總亦於2015年正式加入FIFA成為會員。由於政治以及球場安全原因，科索沃不會被安排與波斯尼亞、塞爾維亞以及俄羅斯比賽。

科索沃於2015年正式加入FIFA。（Getty Images）

2018年世界盃瑞士對塞爾維亞的比賽中，兩名阿爾巴尼亞裔的瑞士球員沙基利（Xherdan Shaqiri）及格列沙加（Granit Xhaka），入球後均舉起象徵阿爾巴尼亞國旗的雙頭鷹手勢慶祝，以示對塞爾維亞政權的不滿，事後兩人都被FIFA罰款10000瑞士法郎（約82,600港幣）。