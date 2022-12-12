英國面臨癱瘓？罷工天天都有　公共服務停擺帶來風險不容小覷

英國民眾今年的寒冬料將「凍到入心」，該國經濟步入衰退，能源及日用品價格飛升，12月更迎來多個行業罷工，要求提高薪金福利追上通脹。預料當地鐵路、機場及郵政服務將癱瘓多日，醫療服務亦會受阻。



英媒12月12日報道，英國10月份通脹率達11.1%，為41年來最高水平，多個工會要求加薪10%以上，以追上生活成本漲幅。當局及多家公司迄今拒絕讓步，首相辛偉誠（Rishi Sunak）更在7日表示，正研究制定嚴厲新法，減低罷工影響。工會預料，12月罷工將令全國損失約100萬個工作日。

受工潮影響，當地居民生活將面臨諸多不便。其中全國鐵路、海事與公路運輸工會（RMT Union）6月起舉行多次罷工，達30多年來最大規模，12月下旬當地鐵路交通將停擺多日。而皇家護理學會（RCN）護士更是史上首次發動罷工，大部份非緊急手術被取消，救護車等候時間亦會大幅增加。航空及郵政服務亦會受到影響。

以下為12月主要罷工日期：

※ 全國鐵路、海事與公路運輸工會鐵路工人：13–14、16–17、24–27日。

※ 運輸業受薪員工協會（TSSA Union）阿萬蒂西海岸（Avanti West Coast）鐵路工人：13–14、16日。

※ 歐洲之星（Eurostar）鐵路保安人員：16、18、22–23日。

※ 國家公路（National Highways） 交通官員：16–17、22–25、30–31日。

※ 門齊斯（Menzies）公司希思羅機場地勤人員：16–18日。

※ 各大機場邊防部隊人員：23–26、28–31日。

※ 郵差：14–15、23–24日。

※ 皇家護理學會護士：15及20日。

※ 救護員：21及28日。

※ 北愛爾蘭醫護人員：12日。