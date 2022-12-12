印尼立法禁婚外性行為　峇厘島：酒店旅舍等不查問遊客婚姻狀況

印尼峇厘島州長說，印尼國會新通過的刑法修正案不會對遊客構成風險。



路透社報道，峇厘島州長瓦揚（Wayan Koster）星期天（12月11日）發表聲明，駁斥新法把婚外性行為定為罪行，可能嚇跑遊客的擔憂。

瓦揚在聲明中說，新法三年後才會生效，而且只有在父母、配偶或子女提出投訴的情況下，當局才會對被投訴者採取法律行動。

他說，即使在刑法修正案生效後，到峇厘島旅遊或居住的外國人還是無須擔憂的。

瓦揚解釋說，新刑法是根據早期更嚴格的刑法修訂的，修訂版的刑法「將能更好的保護個人私隱，每個人會更舒適自在。」

他還承諾，峇厘島州政府將確保「遊客在酒店、別墅、公寓、旅舍和水療中心等進行登記時，不會被查問婚姻狀況」。

瓦揚也駁斥有關峇厘島的航班和酒店客房被取消的報道，他說，旅行社、旅遊團、酒店和航空公司的數據顯示，峇厘島從2022年12月到2023年3月的預定數字都上升了。

印尼國會12月6日表決通過了醞釀數十年的刑法修正案，這個備受爭議的修正案明令禁止婚外性行為和婚前同居，還將非強姦致孕的人工流產手術列為刑事罪。

修正案也規定，侮辱總統、誹謗國會、憲法法院、最高法院等國家機構以及未經批准舉行抗議集會，都是違法行為。新法還禁止傳播假新聞和違背國家意識形態的觀點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

