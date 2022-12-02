FTX創辦人「薯條哥」破產後首度露面稱從未行騙：我現在一無所有

全球第2大加密資產交易所FTX近日倒閉，引起社會譁然。30歲創辦人、前行政總裁Sam Bankman-Fried（綽號薯條哥，簡稱SBF）在事件爆發後，於11月30日首次公開露面，除了為擔任執行長時做了錯誤的決策表達歉意，也澄清自己「從未試圖對任何人進行詐騙」。



SBF30日在紐約時報的DealBook峰會上接受視訊訪問時稱：「看，我搞砸了，有些事情如果能重來，我願意盡我所能，我對這個月發生的事情感到震驚也很抱歉。」

在FTX及其數十家關聯公司在1月初申請破產後，SBF辭去了FTX執行長一職，一夜之間，世界各地的客戶爭先恐後要收回在平台上的資金，SBF也承認，自己現在「幾乎一無所有」，戶頭的錢大約只剩10萬美元。

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破產事件爆發後，許多人質疑起因為SBF私自將FTX的錢轉到自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），讓FTX出現了流動性緊縮，對此SBF作出澄清表示「我並沒有故意混合資金，也從來沒有想要欺詐。」

目前許多交易委員會都正在對FTX展開調查，外界也十分關心在巴哈馬的他，是否會再回到美國，對此，SBF回應，據他所知目前還是可以入境美國，或許他會從巴哈馬赴美出席國會聽證會。

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