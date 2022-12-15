Netflix開播哈里梅根紀錄片第2輯　哈里爆威廉發火：他對我大叫

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的紀錄片第二輯12月15日Netflix開播。在第五集的片段中，王子罕見公開談及兄弟不和的情況，可說是有史以來最赤裸的一次。



哈里在第五集中爆料說，一次在英國諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）舉行的「峰會」中，高級王室成員齊集，討論他與梅根準備卸下在王室的角色。

哈里和梅根2020年3月正式卸下高級王室成員身份。

哈里在片中說：

我的哥哥對我尖叫和大喊，這真是太可怕了。 哈里王子

當哈里談及導致兩兄弟不和的契機，是從事王室新聞報道的機器，總是樂意為了保護他的哥哥威廉而說謊。

他又憶述有一次被阻止覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），有人對他說，這是因為此舉顯示「家族和家族事業發生直接衝突」。

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梅根方面，她稱有人告訴她，王室最初視她為「外來生物」（foreign organism）。她補充說：

我已竭盡所能去讓他們覺得自豪，以及真的成為家庭的一份子。 梅根

她稱自己這麼努力，最終的下場卻是被「扔去餵飼」那些如狼般的小報媒體。

梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）說，她的女兒來到一點簡直要自殺，以逃避那些禿鷹。

拉格蘭說，梅根絕望到，認為只要她不在，問題就會消失。拉格蘭說，聽到女兒這麼說她很心痛，她稱自己無法保護她，連哈里都不能。

哈里說，對於外界的攻擊，有些王室成員可能認為梅根應該打落門牙和血吞，但他不同意。

他說，沒有一位家庭成員願意跟媒體對話，遊說他們改變做法。他引述父親查理斯說：「親愛的兒子你不能與媒體為敵。」他回答：「我根本不同意。」