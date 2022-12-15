Netflix開播哈里梅根紀錄片第2輯 哈里爆威廉發火：他對我大叫
英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的紀錄片第二輯12月15日Netflix開播。在第五集的片段中，王子罕見公開談及兄弟不和的情況，可說是有史以來最赤裸的一次。
哈里在第五集中爆料說，一次在英國諾福克郡（Norfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）舉行的「峰會」中，高級王室成員齊集，討論他與梅根準備卸下在王室的角色。
哈里和梅根2020年3月正式卸下高級王室成員身份。
哈里在片中說：
我的哥哥對我尖叫和大喊，這真是太可怕了。
當哈里談及導致兩兄弟不和的契機，是從事王室新聞報道的機器，總是樂意為了保護他的哥哥威廉而說謊。
他又憶述有一次被阻止覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），有人對他說，這是因為此舉顯示「家族和家族事業發生直接衝突」。
更多第二緝紀錄片截圖，請點擊放大觀看：
梅根方面，她稱有人告訴她，王室最初視她為「外來生物」（foreign organism）。她補充說：
我已竭盡所能去讓他們覺得自豪，以及真的成為家庭的一份子。
她稱自己這麼努力，最終的下場卻是被「扔去餵飼」那些如狼般的小報媒體。
梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）說，她的女兒來到一點簡直要自殺，以逃避那些禿鷹。
拉格蘭說，梅根絕望到，認為只要她不在，問題就會消失。拉格蘭說，聽到女兒這麼說她很心痛，她稱自己無法保護她，連哈里都不能。
哈里說，對於外界的攻擊，有些王室成員可能認為梅根應該打落門牙和血吞，但他不同意。
他說，沒有一位家庭成員願意跟媒體對話，遊說他們改變做法。他引述父親查理斯說：「親愛的兒子你不能與媒體為敵。」他回答：「我根本不同意。」
英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在Netflix開播的紀錄片合計有多少集？
紀錄片全套合計6集的，首3集上週已播出，後3集12月15日發布。
紀錄片播出勢令英國王室尷尬？
是的。從第二輯開播後的部份內容，已可見更多通常不公開的王室內幕，已被攤在陽光下，哈里王子公開曾在卸下高級王室成員身份前，與哥哥威廉發生充滿火藥味的對話。威廉更向他「尖叫及大喊，哈里說這讓他非常害怕。而梅根則說，已很努力融入王室，想讓各人覺得自豪，結果王室「回報」她的，卻是任由小報媒體攻擊她。