哈里梅根Netflix新片曝光前夕　威廉公開全家福「優雅還擊」？

英國王室將迎來第一個沒有英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的聖誕節,王室成員們在試圖慢慢走出哀傷之際,亦在面對來自大西洋另一方的一個「風暴」。



身為王室第二代的威廉王子(Prince William of Wales)一家看來是選擇沉着應對。從肯辛頓宮最新發布王子一家的聖誕卡照片可見,它想予人內部一切如常的感覺。

威廉王子的弟弟哈里王子(Prince Henry, Duke of Sussex)和他的妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)的紀錄片已在Netflix開播,片中勁爆內容將王室塑造成冷漠以及針對有非裔血統的梅根的機器,肯定會對王室影響構成影響。威廉面對排山倒海的報道以及網民討論與質疑之聲,看來不欲與某些人進行「泥漿摔角」。

這張未註明日期、由攝影稍波蒂奧斯(Matt Porteous)拍攝的照片於2022年12月13日製成聖誕賀卡發布。相中威廉王子、凱特王妃(HRH Catherine, Princess of Wales)和他們的子女喬治王子(HRH Prince George of Wales)、夏洛特公主(HRH Princess Charlotte of Wales)和路易王子(HRH Prince Louis of Wales)在諾福克漫步。

照片發報未有標明日期,英國天空新聞稱,照片是在今年較早時拍攝。王子夫婦的發言人稱兩人很高興與外界分享他們一家的照片。

有網民在圖片留言稱,王子是在用這張照片說,別做得有多低級,他們就做得有多高級。另有網民揶揄說,看來「有人」要趕着發布照片和影片了。

威廉發布照片之際,正值《哈里與梅根》紀錄片第二輯會在15日開播之際。

這一輯紀錄片的預告片已在12日初發布。片中哈里說:「他們很樂意撒謊來保護我的哥哥……他們從來不願意說實話來保護我們。」而梅根則說:「我不是被扔給狼群。我被投餵狼群。」

▼《哈里與梅根》紀錄片第二輯的預告片在12日發布:

包括英王查理斯三世在內,王室的核心成員一直未有個別公開評論紀錄片。但有關他們看法的報道持續傳出。

上一輯紀錄片首三集8日開播後,片中有指控王室存在種族歧視、針對梅根的內容。《星期日泰晤士報》引述威廉一名友人說,「他(威廉)說他永遠不會看這部片,我知他絕對不會看」。另一知情人士也證實此事。

威廉最不滿 是這一句話

友人也披露,片中最令威廉王子不滿的是,哈里認為他不是因為愛凱特而與她結婚,而是因她符合「王室模板」。

儘管紀錄片集的播出肯定令王室一家備感困擾,威廉仍表現大方,要求朋友不要因哈里夫婦片中的言論進行報復,以免嫌隙加深。比起跳出來公開反駁,威廉更想專注於未來展望以及手上的工作。儘管兄弟發生嚴重的矛盾,雙方還是會為彼此的子女準備聖誕禮物,惟威廉與凱特以及哈利和梅根不會互相送禮。