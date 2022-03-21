猶太少女為活命假意與納粹軍官相戀　因一件事動真情還救了家人

「我愛上你了。」 1942年，20歲的史東諾娃（Helena Citronova）從年紀相仿的溫施（Franz Wunsch）手上拿到這張紙條，原來是一封表達愛意的情書。



這是在二戰時期位於波蘭的「死亡工廠」奧斯威辛集中營發生的故事，當年隸屬親衛隊的奧地利籍納粹軍官溫施，愛上了這位來自斯洛伐克的猶太女孩史東諾娃。

然而，本該是戀愛的美好瞬間，卻注定淪為一場禁忌之戀……

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猶太人的屠宰場——奧斯威辛集中營

時間回到1933年，希特勒掌握納粹政權，貫徹種族淨化政策，在歐洲各地打造集中營，嚴格實行優生學和種族主義，而在惡名昭彰的集中營中，他們利用毒氣等方式對猶太人進行屠殺。1942年，奧斯威辛是規模最龐大的集中營，也是唯一有毒氣室的現代火葬場，同時也有奴工勞動營，當時有110萬猶太人被遣送到這裏，其中多達100萬人不幸命喪於此，這裏被稱為「死亡工廠」，即使在這樣環境中，還是有愛情萌芽。

1942年，奧斯威辛集中營充滿肅殺氛圍，在這裏，猶太小孩難逃一死，好幾十萬猶太男女老少，被迫在惡劣的環境中日以繼夜拼命勞動，直到生命耗盡那日。史東諾娃被分配到倉庫勞動，她的工作是將死者的進行財物分類，有價值的財務會被送往中央，當作戰備資源。這一天是史東諾娃的死期，她在當天早上就被判死刑了，在生命的最後一天，她臨時被派去給納粹軍官溫施唱一首生日歌，很難想像如此諷刺的場面，卻成為兩人的定情時刻，溫施對她一曲定情，因此暫時延緩了史東諾娃的死期，讓她逃過一劫。不久後，溫施偷偷找到在倉庫工作的她，塞給她一張示愛字條。多年以後，83歲的史東諾娃受訪時談起這段回憶，她直說：「我馬上將字條撕毀，但後來我看到上面寫著『我愛上了你』……我寧死也不要與親衛隊的人扯上關係。很長一段時間我只有仇恨，我甚至無法望著他。」但她為了保命，決定假裝愛上溫施，甚至和他發生肉體關係。

冷血軍官出手解救少女家人 禁忌之愛終不被時代接受

一個關鍵時刻，改變了史東諾娃的愛情。當時史東諾娃的姐妹和外甥、外甥女一行三人也被遣送到奧斯威辛集中營，慌亂中，溫施匆匆找到史東諾娃：「快告訴我你姊妹的名字，以免我來不及。」溫施火速趕到火葬場，救下史東諾娃的姐妹，只是兩個孩子仍沒能活下來。在那個殘酷的時代，史東諾娃能跟姐妹團圓，非常不容易，她後來受訪時坦承：「他做了一些了不起的事。有些時候我忘了我是猶太人，而他不是猶太人，最終我還是愛上他了，但這還是無法成真。」

1945年5月，納粹德國正式宣告「無條件投降」，史東諾娃和姊妹們在溫施的庇護下，活著走出集中營，之後遷居以色列，而溫施則回到奧地利。1971年，溫施因為曾參與集中營屠殺猶太人在奧地利被捕，史東諾娃在納粹戰犯的審判法庭上為溫施作證，提到他的救命之恩，希望法庭能釋放溫施。雖然受到嚴厲的審判，法官最後以訴訟時效已過為由，將溫施無罪釋放，但他與愛人史東諾娃早已被時代折磨得傷痕累累。在法庭上，溫施曾這樣說： 「慾望改變了我的野蠻行為。 我愛上了史東諾娃，這改變了我，我因為她的影響而變成了另一個人。」

2003年，年邁的史東諾娃在電視節目中分享這段淒美的愛情，她記得每一個細節，愛情早已烙印在心底，她回憶道：「我能站在這裏，是因為那個男人救了我，我沒有選擇、一切就這樣發生了，而這份愛是誕生在這樣的地方，和現在完全不同、如同在別的星球的地方。」儘管納粹和猶太人的愛情飽受爭議，還是難以抹滅史東諾娃對溫施的愛，她說：「回想那個被仇恨壟罩的時刻，我有好幾次甚至忘記我是猶太人，而他也不是德國軍人，直到最後，我還是愛他。」被納粹陰影籠罩的愛情故事，成為時代的眼淚。愛情可以改變一個人，讓溫施從暴戾的納粹軍官，成為猶太少女的救命恩人，但不被時代接納的愛情，同樣也讓人心酸，成為兩人一生的遺憾。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：猶太少女為了活命跟納粹軍官上床，最後卻真的愛上他…揭二戰集中營不為人知的禁忌戀情】